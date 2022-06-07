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Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться – игровые модели AMD и NVIDIA со скидками до 40%
GeForce RTX 2060 SUPER скинула 15 тысяч рублей
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Как определить, какая видеокарта нужна лично вам? Прежде всего мы советуем максимально дистанцироваться от кредитов. Особенно не стоит брать на себя обязательства, которые вам будет сложно выполнить. Да, купленная видеокарта может быть на уровень ниже того, к чему вы привыкли, но сегодня цены продолжают оставаться на высоких отметках, а значит купить что-то действительно стоящее способны немногие. Но даже если у вас есть немного лишних денег, не стоит забывать о процессоре. Предположим, что у вас стоит скромный Core i3-6300. Что же, в интернете он будет работать исправно, но ставить на него видеокарту уровня GeForce RTX 3070 нецелесообразно, ведь вы потеряете большую часть производительности.

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Всё это значит, что к делу покупки видеокарты нужно подходить с холодной головой. Никаких импульсивных действий, ведь потратив 100 000 рубелей вы можете получить меньше, чем планировали. А в итоге придётся купить новый блок питания, материнскую плату и процессор. Хорошо, когда деньги есть, но чаще всего подобные растраты в бюджете не значатся, а значит делаются за счёт чего-то другого.

Если у вас достаточно мощный компьютер, то мы предлагаем купить Radeon RX 6700 XT. Это достойный представитель семейства AMD последнего поколения. Цена соответствует производительности, ведь вы потратите всего 73 тысячи рублей, а в результате сможете без проблем запускать все игры в разрешении 2К. Radeon RX 6700 XT хватит на много лет, а в будущем можно перейти на 1080р, что позволит ещё долго не тратить деньги на развлечения. Модель производства ASUS получила не самую лучшую систему охлаждения, но сам графический чип холодный за счёт 256-битной шины, поэтому вы можете не волноваться о шуме, ведь видеокарта тихая.

Прямым конкурентом указанной выше модели является GeForce RTX 3060 Ti. Вообще видеокарта NVIDIA немного медленнее, но ведь и цена на неё ниже. Нам кажется, что сегодня GeForce RTX 3060 Ti смотрится намного выгоднее, но у вас может быть своя точка зрения на этот вопрос. Кстати, в трассировке Radeon RX 6700 XT пасёт задних, поэтому любителям новых технологий мы советуем только NVIDIA.

Уже больше недели пальму первенства удерживает GeForce RTX 2060 SUPER. Видеокарта принадлежит к предыдущему поколению, что не мешает ей демонстрировать внушительную производительность даже в разрешении 2К. Количество кадров в секунду будет меньше, чем на указанных выше графических чипах, но ведь и цена намного ниже. Внимательные читатели могли заметить, что ещё недавно GeForce RTX 2060 SUPER стоила в два раза дороже. Скидка в 40% объясняется тем, что майнинг перестал приносить прибыль, а значит потенциальных покупателей просто нет.

Поспорить за звание оптимальной видеокарты на 7 июня может Radeon RX 6600. Низкая цена объясняется огромной скидкой. Именно поэтому, если вы хотите сэкономить 15 тысяч, но получить скоростной графический чип, то стоит обратить внимание именно на эту видеокарту. Седи сильных сторон можно выделить: крайне низкий теплопакет, а значит видеокарта не только холодная, но и тихая; высокую производительность, что позволяет запускать все игры в 1080р на максималках. Ну а о цене вы уже всё знаете.

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RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Пожалуй, самым близким конкурентом Radeon RX 6600 можно назвать GeForce RTX 3050. Это самый бюджетный графический чип NVIDIA, получивший трассировку лучей. Многим потенциальным покупателям не нравится шина на 128 бит. Это компенсируется наличием 8 Гб видеопамяти, поэтому мы рекомендуем изучить тесты в интернете. Нам кажется, что Radeon RX 6600 всё же быстрее. Если вы наотрез оказываетесь покупать продукцию AMD, то смело берите GeForce RTX 3050. Она несколько лет будет справляться со всеми задачами даже на компьютере у требовательного геймера.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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