Мастер перепробовал все идеи, но проблема оказалась в процессоре

Любая техника рано или поздно выходит из строя. Бывает такое, что мобильный телефон, монитор или принтеры служит своему владельцу верой и правдой десятки лет. Доходит до того, что техника меняет своего хозяина несколько раз, но продолжает исправно функционировать. Но бывает и так, что она ломается в первую неделю. Чаще всего это называется заводским браком, вот только все производители крайне неохотно идут на контакт, делая всё возможное для того, чтобы не возвращать вам деньги. Ну а иногда техника перестаёт работать в самый неожиданный момент. Например, у автора данного материала в один прекрасный день не включились колонки от компьютера. Это была система 5+1, среднего ценового диапазона. Найти проблему самостоятельно не вышло, а гарантия давно подошла к концу. В сервис-центре долго изучали проблему, и только через пару дней выяснилось, что сгорел крошечный компонент, который вообще никогда не выходит из строя. Поломка оказалась такой редкой, что пришлось ждать доставку из Китая, а после за 5 минут вернуть колонкам работоспособность.

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Данный случай доказывает, что встречаются проблемы, определить которые крайне сложно. Особенно с этим знакомы мастера, которым доводилось работать в компьютерных мастерских. Бывает такое, что в полном сборе системный блок наотрез оказывается выполнять свои прямые задачи, постоянно вылетая и зависая. Но каждая запчасть отдельно способна работать без видимых проблем. Примерно о таком же случае рассказал блогер Даниил Герасимов (Daniil Gerasimov). К нему на ремонт принесли системный блок на базе процессора Core i7-4790. Какое-то время всё работало бе проблем, но недавно система начала выбивать браузер при запуске интернета. При этом некоторые сайты функционируют нормально, но в любой момент могут начаться сюрпризы.

Любой пользователь, мало-мальски знакомый с компьютерами, предположит, что проблема в сетевой карте. Что же, мастер пошёл простым путём. Вначале заменили сетевую карту, после попробовали поискать другие драйверы, а следом начался двухдневный марафон поиска проблемы. За это время были перепробованы все варианты. Материнская плата, сетевая карта, оперативная память, накопитель и даже видеокарта клиента устанавливались на другие системы, где не демонстрировали видимых проблем. Когда уже никаких других идей в голову не приходило, блогер попробовал поставить процессор Core i7-4790 на рабочую материнскую плату. Ну и что вы думали? Начались глюки, зависания и уже знакомое «Опаньки» в Google Chrome.

Как выяснилось, процессор просто перестал работать на всех 4 ядрах и 8 потоках. Поскольку клиент использует компьютер исключительно для решения базовых задач, из которых интернет самая сложная, то было решено отключить половину ядер. В итоге камень заработал на 2 ядрах и 4 потоках, а интернет стал просто летать. По мнению блогера, реального снижения производительности владелец системного блока не заметит. Да, если он захочет запускать на нём современные игры, то стоит заменить сам процессор, но в данной ситуации можно сэкономить. Блогер полагает, что подобная проблема крайне редка, а значит шанс встретить нечто подобное приближается к нулю.

Помните, что ваш компьютер может преподнести вам массу неприятных сюрпризов. И всё же, летом чаще всего наблюдается проблема с перегревом. Именно поэтому, если ваша система работает нестабильно, то в первую очередь проверяйте температуру. И не забывайте, что иногда найти проблему крайне сложно, поэтому не стоит опускать руки, даже если вам кажется, что все варианты уже опробованы.

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