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Игровые видеокарты стали доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000 рублей
Впервые с момента релиза Radeon RX 6800 XT стоит дешевле 100 000 рублей
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Прежде чем приступать к изложению основного материала, мы бы хотели задать нашим читателям вопрос: покупали ли вы когда-либо флагманскую видеокарту? Автор данного материала позволил себе такое удовольствие всего два раза, после чего перешёл на предтопы, цены на которых намного ниже. Учтите, что было это много лет назад, когда видеокарты и вовсе стоили в разы дешевле, но уже тогда вложения в подобные графические чипы были нецелесообразны. С нашей точки зрения, гораздо проще и эффективнее купить видеокарту до 500 долларов, а после через 4 года продать её за вполне вменяемую сумму, доплатив около 300 долларов за новинку с огромным потенциалом.

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И всё же, есть геймеры, которые предпочитают экстремальные настройки графики. Эти ребята могут себе позволить потратить пару сотен тысяч на развлечения, поэтому в данном случае правило экономии для них работает по другому принципу. Если вы из их числа, то вам стоит присмотреться к GeForce RTX 3090 Ti. Эта видеокарта имеет огромный потенциал, предлагая 24 Гб видеопамяти, работающей на самой высокой скорости в индустрии – 21 Гбит/с. Ещё 4 года назад геймеры даже не могли мечтать о появлении такой пропускной способности, ну а сегодня всё это стало реальностью. Заплатить за такое удовольствие придётся немалые 220 тысяч рублей, поэтому мы вас не уговариваем.

Даже если у вас есть 220 тысяч на покупку суперфлагмана, то всегда можно прислушаться к голосу разума. Это весьма полезное качество, позволяющее сэкономить 80 тысяч рублей. Так, GeForce RTX 3080 Ti уступает предыдущей модели не больше 7% в реальных играх, но когда дело касается разрешения 4К, может и вовсе демонстрировать аналогичные показатели. Кроме того, в отличие от старших графических чипов, GeForce RTX 3080 Ti холоднее, имеет ниже энергопотребление и лучше подходит для длительных экстремальных забегов в разрешении 4К.

Вообще найти возможность сэкономить можно почти всегда. Самое главное здесь не переусердствовать. Если вы платите меньше, то и производительность будет ниже. С одной стороны – это действительно так, вот только в продаже есть Radeon RX 6900 XT, которая без проблем справляется со всеми играми в самом хардкорном разрешении 4К. Да, количество кадров в секунду буде ниже, чем на GeForce RTX 3090 Ti, но ведь и 100 000 рублей на дороге не валяются. Модель производства GIGABYTE ещё и оснащена водоблоком, поэтому, докупив систему водяного охлаждения, можно получить огромный прирост производительности, а там уже побороться с более дорогими конкурентами из зелёного лагеря.

Какими бы быстрыми ни были перечисленные выше видеокарты, победителем нашего списка стала Radeon RX 6800 XT. В данном случае перед вами один из самых успешных графических чипов AMD, демонстрирующий впечатляющую производительность с минимальными компромиссами. По сути, Radeon RX 6800 XT имеет аналогичную производительность с более дорогой видеокартой GeForce RTX 3080. С трассировкой лучей продукция AMD справляется не лучшим образом, но во всём остальном вы получаете равнозначную скорость за меньшие деньги. Ну и учтите, что уже очень давно в продаже не было такой видеокарты дешевле 100 000 рублей.

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Мы не можем оставить фанатов NVIDIA с пустыми руками, ведь все перечисленные видеокарты этой компании в нашем топе оказались жутко дорогими. Именно поэтому предлагаем как следует изучить способности GeForce RTX 3070 Ti в игровых дисциплинах. Нам очевидно, что эта видеокарта не может тягаться с GeForce RTX 3080 Ti, но это и не требуется, ведь поле боя GeForce RTX 3070 Ti – это игры в разрешении 2К. Здесь можно получить максимальный уровень графики, а в не самых требовательных проектах выйти на 4К на высоких настройках. Ну а стоит такое удовольствие всего 90 тысяч, что значительно дешевле всех вышеперечисленных моделей.

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#видеокарты #radeon rx 6800 xt #оптимальные ценовые предложения
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