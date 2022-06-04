Злоумышленник отрицает свою причастность к делу

Сегодня большая часть компьютерных игр покупается в цифровом виде. Когда осуществлялись первые скромные попытки реализовать новую схему дистрибуции, геймерам рассказывали о том, что они делают большое дело. Якобы, таким образом они не наносят потенциального вреда природе, ведь каждая упаковка – это пластик, бумага, красители и многое другое. Со временем стало очевидно, что покупать игры при помощи интернета гораздо удобнее, хотя безопасность вопроса в наше время остро стоит перед геймерами. Всё дело в том, что современные соглашения между той же Steam и пользователями составлены таким образом, что купленные игры и дополнения вам не принадлежат и могут быть изъяты по желанию разработчиков или руководства площадки.

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К счастью, громкие скандалы происходят редко, поэтому процент физических носителей снижается. И всё же, есть люди, которые продолжают покупать диски, а среди них выделяется крошеная группа коллекционеров. Если вы когда-либо видели специальные издания игр, то могли удивиться огромным ценникам, которые устанавливают за пластиковую статуэтку, придуманную карту виртуального мира на клочке бумаги и другие фанатские атрибуты. Некоторые геймеры испытывают удовольствие от владения подобными предметами, а ещё менее многочисленная группа может себе позволить коллекционировать редкие носители с играми. Старые картриджи к приставкам и даже дискеты стоят огромных денег, а очень многое здесь зависит от уникальности. Особенно ценятся неоткрытые картриджи и диски. То и дело в прессу попадают случаи, когда игра было куплена несколько десятилетий назад, а после пылилась в грязном чулане или подвале, где её нашли внуки первых геймеров из 80-х годов. Ну а цены на подобные раритеты доходят до десятков и даже сотен тысяч долларов.

На первый взгляд может показаться, что количество коллекционеров невелико, вот только в реальности их достаточно для того, чтобы рынок существовал, а некоторые мошенники даже умудрялись зарабатывать целые состояния. Сообщается, что в одной из тематических групп в социальных сетях долгое время существовала группа, участники которой могли обмениваться играми, делиться опытом, а также продавать свои коллекции. Модератором там был Энрико Риккарди, который считается одним из крупнейших коллекционеров. Он годами продавал фанатам старые игры на дискетах, уговаривая своих покупателей держать детали сделки в секрете.

Долгое время завеса тайны объяснялась тем, что Энрико Риккарди не хочет создавать шумиху вокруг продажи раритетных изданий, но совсем недавно выяснилось, что таким образом мошенник прикрывал подделку игр. К расследованию подключились десятки участников группы, а итог оказала неутешительным, ведь Энрико с 2015 года реализовал таким сомнительным образом десятки лотов, а только примерная сумма превышает 100 000 евро. При этом на первый взгляд каждая дискета выглядела естественно. Там были написанные от руки автографы, следы времени в виде потёртостей и многие другие атрибуты коллекционных изданий. К счастью, за дело взялись профессионалы. Они тщательно исследуют каждый лот, где находят лишние изгибы, использование лазерных технологий печати вместо матричных и многие другие нестыковки.

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Но дело приняло куда более драматичный оборот, когда геймеры попытались поиграть с раритетные копий. Как выяснилось, большинство из них имеет проблемы, а некоторые и вовсе не работают. Судя по всему, Энрико Риккарди был твёрдо уверен, что коллекционеры никогда не станут использовать игры по назначению, а многие просто спрячут в ящик, заглядывая туда по праздникам. Эксперты рекомендуют уничтожить подделки, а против мошенника будут выдвигать обвинения. Сделать это будет крайне сложно, поэтому потребуются усилия десятков людей. Вы удивитесь, но многие из них предпочитают просто сжечь подделку, но не афишировать свои имена. Именно поэтому мы не знаем, чем вообще всё это завершится для самого Энрико Риккарди.