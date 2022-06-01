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В России стартовало производство моноблоков с высоким уровнем локализации для нужд госсектора
Планируется выпустить всего 1500 единиц, а цена осталась неизвестна
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Сегодня принято вспоминать о том, насколько продвинутой была советская полупроводниковая промышленность. Мы видим упоминания прототипов, которые в разы превосходили западные аналоги по многим показателям, а также готовую продукцию, поступившую в серию. Даже если серийные экземпляры и не были самыми быстрыми на планете, то оставались конкурентными, что могло позволить решить нехватку техники в стране, сократив разрыв с Западом, который намного быстрее переходил на высокие технологии. Вот только дальше разговоров дело не пошло, ведь всё разбилось о решения руководства страны. Дело в том, что опередившие время прототипы годами лежали на полках, а производство электроники оставалось на сверхнизком уровне. Судя по всему, никому и в голову не приходило, что полупроводниковую продукцию можно не только возить по выставкам, но и продавать на мировой рынок.

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После краха СССР часть учёных и инженеров, создавших те самые опередившие время разработки, влились в команды Intel, IBM и многих других западных компаний, а молодая Россия осталась без полупроводникового будущего. Уже несколько лет мы видим неуклюжие попытки возродить отрасль, но дела явно идут не так быстро, как хотелось бы. Нет никаких сомнений, что разработки можно было бы форсировать, а выделяемых государственных средств поступает достаточно, вот только вместо этого участники рынка выбрали другую тактику. Эти ребята выпускают свою продукцию небольшими партиями, предпочитая продавать её исключительно госсектору. Ценники скрывают, а попадающие в прессу цифры поражают воображение обычных граждан. В результате мы видим, как за устаревшее железо платятся просто какие-то неразумные суммы. Ну а дабы не привлекать лишнего внимания принято прикрываться импортозамещением и другими ценностями.

Может помочь массовая посадка руководителей подобных предприятий и участвующих в сомнительных схемах чиновников, но пока ни о чём подобном мы не слышали. Наоборот, количество желающих, продать что-то госсектору увеличивается, ну а цены, как всегда, не раскрываются. Мы не утверждаем, что компания RDW Technology имеет злой умысел и каким-либо образом вписывается в указанную выше схему. И всё же, если вы скрываете стоимость конечных продуктов, то вызываете подозрения у обычных граждан.

Но вернёмся к изложению основного материала. Итак, российская компания RDW Technology сообщила о старте производства моноблоков серии RDW Computers. Ключевой особенностью считается использование отечественных мощностей не только для конечной сборки, но и для производства большей части комплектующих. Так, материнская плата создана на основе чипсета AMD B450, что позволяет устанавливать туда процессоры этой компании с теплопакетом до 95 Вт. Если возникнет необходимость, материнская плата может быть заменена на совместимую с российскими процессорами «Эльбрус» или «Байкал».

Моноблок с разрешением 1080р получил размер 23.8 дюйма и основан на матрице BOE. Доступна веб-камера на 5 Мп и стереодинамики общей мощностью 10 Вт. Есть микрофон и картридер. Что из все этого выпускается в РФ, не указывается. Система поддерживает установку дискретной видеокарты, но нужно учитывать, что мощность блока питания ограничена скромными 250 Вт, поэтому ничего игрового поставить не удастся. Моноблок поставляется со сканером отпечатка пальцев и RFID-считывателем.

Всего таких устройств будет выпущено порядка 1500 единиц, но производитель уверяет, что планирует выйти на 75 тысяч моноблоков в год. Как вы уже поняли, цена не разглашается, а в качестве покупателей значится госсектор. Утверждается, что стоимость устройств будет конкурентной, но на этом все сведения на эту тему обрываются. Кстати, RDW Technology работает на российском рынке уже 7 лет. За это время было выпущено около 100 000 устройств. Неясно, имеется ли в виду только готовая продукция, либо учитывается каждая материнская плата. Источник.

P.S. Мы нашли один из моноблоков в российском магазине. Цена поражает воображение, ведь сердцем системы стал скромный Athlon 3000G.

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#компьютеры #импортозамещение
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