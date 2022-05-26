Выбор становится всё больше, а цены ниже

Многие полагают, что дорогие компьютеры покупают исключительно мажоры и миллионеры. Якобы, только у этих людей есть несколько сотен тысяч рублей на развлечения. Вполне возможно, что подобные утверждения имеют под собой все основания, вот только не стоит сбрасывать со счетов и другие категории потенциальных покупателей. В первую очередь дорогие процессоры и видеокарты разбирают блогеры. Если речь идёт о популярном канале, то своевременный обзор позволяет отбить часть вложений, а ряд тестов на протяжение нескольких месяцев сделает инвестицию оправданной. Не стоит забывать, что в 2021 году флагманы активно раскупали майнеры, но есть немало геймеров, готовых брать кредиты, которые придётся отдавать несколько лет.

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Поскольку сегодня цены на видеокарты снижаются, мы предлагаем купить одну из подходящих вам моделей. Что важно, все они имеют отличные показатели производительности для своего ценового диапазона, а совсем недавно получили ряд скидок. Фанатам NVIDIA придётся ко двору GeForce RTX 3080. Не путайте этот графический чип с первой ревизией. Перед вами обновлённая модель, которая предлагает 12 Гб видеопамяти. Видеокарта получила немалый буст, что позволяет ей чувствовать себя уверенно в противостоянии с конкурентами из красного лагеря. Текущая цена в районе 118 тысяч рублей кажется завышенной, но любителям ждать ничего не остаётся как запастить терпением.

Продолжаем экономить с GeForce RTX 3070 Ti. Это уже не флагман, но для разрешения 2К ничего больше не требуется. Если вы не планируете покупать новый монитор, то переплачивать лишние деньги просто глупо. GeForce RTX 3070 Ti обладает внушительным потенциалом, а после покупки такой видеокарты можно на много лет забыть о существовании компьютерных магазинов. Сегодня модель производства Palit стоит всего 79 тысяч рублей, а ведь совсем недавно геймеры расхватывали GeForce RTX 3070 Ti за 100 000 рублей и дороже.

Суперскидки на GeForce RTX 3060 Ti. Производительность здесь намного ниже, чем у старших графических чипов, но данную видеокарту можно смело рекомендовать не только для 1080р, но и для 2К. В данном случае вы просто ставите настройки на высокие, ну а в некоторых играх можно даже увидеть максимальный уровень графики. Самое больше преимущество в цене, ведь ещё никогда GeForce RTX 3060 Ti не стоила 54 тысяч рублей. Вы уже забыли, как геймеры выстраивались в очередь за GeForce RTX 3060 за 60 тысяч рублей?

Чтобы не обижать фанатов красной команды, мы предлагаем остановиться на альтернативе в виде Radeon RX 6700 XT. Справедливости ради нужно сказать, что эта видеокарта не только дешевле GeForce RTX 3060 Ti, но и быстрее, но истинных фанатов NVIDIA таким не пробьёшь. Эти ребята до последнего будут отстаивать преимущества зелёного шильдика. Если вам важнее чистая скорость, а непонятные слухи о драйверах вас не волнуют, то берите Radeon RX 6700 XT. Модель производства Asus не может похвастать самым лучшим охлаждением на рынке, поэтому во время нагрузок видеокарта может быть слегка шумной.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -100000р на 3090 MSI Gaming X -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Самая недорогая видеокарта на сегодня – это GeForce GTX 1660 Ti. Для разрешения 1080р её достаточно, а в будущем вы можете рассчитывать на снижение цен и возможность купить на вторичном рынке что-то помощнее, ведь на носу криптозима. Модель производства Gigabyte предлагает отличную систему охлаждения, поэтому в большинстве случаев вы вообще не будете слышать неприятного гула кулеров. Ну а цена в 30 000 рублей порадует даже тех, кто уже перестал верить в возможность купить видеокарту этой весной.