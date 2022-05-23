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Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
Самое время задуматься о покупке суперфлагмана GeForce RTX 3090 Ti
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RTX 3080 за 80 тр в Регарде

Мы всегда советуем покупать видеокарты исходя из собственных экономических возможностей. Допустим, несколько ваших знакомых в 2020 году купили GeForce RTX 2080, в то время как вы просидели в ожидании скидок. В итоге эти ребята уже два года посмеиваются над вами, потешаясь над неуместной экономией. В какой-то момент у вас не выдерживают нервы. Вы берёте в долг 100 000 рублей, а ведь деньги придётся отдавать. С точки зрения инвестиций такая покупка кажется абсурдной. Так, видеокарты постоянно дешевеют, поэтому уже через год купленная за 100 000 рублей видеокарта будет стоить всего 60 000 или даже меньше. В текущих условиях сложно предсказать ценообразование на такой длительный срок, но на фоне скорого выхода новых поколений графических чипов NVIDIA и AMD есть вероятность ощутимого падения стоимости видеокарт даже в РФ.

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Из всего вышесказанного вытекает только один вывод: если у вас есть 200 тысяч рублей, которые вы можете потратить на развлечения, то смело берите GeForce RTX 3090 Ti. Напомним, это суперфлагман, который не только получил самый мощный графический чип на рынке, но и может похвастать скоростной видеопамятью на 21 Гбит/с. Красным остаётся только мечтать о подобных показателях, ведь Лиза Су так и не смогла получить ничего быстрее 18 Гбит/с. Нам кажется, что покупать такую видеокарту стоит только в том случае, если ваш процессор сможет раскрыть её потенциал, а монитор имеет разрешение 4К. При несоблюдении любого из пунктов, берите что-то попроще. Это сэкономит вам массу денег, а качество графики пострадает незначительно.

Если вы умеете считать деньги и не хотите покупать дорогущий монитор с разрешением 4К, то для владельцев народного 2К мы советуем видеокарту GeForce RTX 3070 Ti. Пожалуй, сегодня этот оптимальный графический чип, который получил огромную скидку и впервые с начала продаж стоит 80 000 рублей. Единственным недостатком этой видеокарты считается относительно небольшое количество видеопамяти на уровне 8 Гб. В 2022 году нет игр, которые в разрешении 2К требуют больше, но вы ведь покупаете видеокарту на несколько лет, поэтому уже в 2025 обязательно почувствуете недостаток видеопамяти.

Radeon RX 6700 XT в этом плане перспективнее. Вообще данная видеокарта намного медленнее GeForce RTX 3070 Ti и не считается её прямой конкуренткой, но в своём ценовом сегменте это одно из лучших предложений на рынке. Получить максимальный уровень производительности в 2К у вас не получится, но ведь вы платите за видеокарту не 80 тысяч, а всего 56. Остановить от покупки Radeon RX 6700 XT вас может только личная неприязнь к продукции красного лагеря, а также слепая вера в сказки о вечных проблемах с драйверами AMD.

Если вы полагаете, что не можете потратить на видеокарту даже 56 тысяч рублей, то мы предлагаем взять GeForce RTX 3050. Эта видеокарта идеально подходит для игр в разрешении 1080р. Максимальные графические настройки вам гарантированы, а потенциала GeForce RTX 3050 хватит на много лет. Учтите, что за такую же сумму в 2020 году можно было взять видеокарту намного быстрее, но в условиях санкций выбирать не приходится. Из положительных качеств видеокарты можно выделить низкие требования по питанию (относительно низкие) и холодный графический чип. Это значит, что видеокарта не будет оглушать вас и ваших соседей во время длительных забегов по виртуальным мирам.

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GeForce GTX1660 Super может похвастать аналогичной производительностью, но стоит немного дешевле. Сэкономив 5 тысяч рублей, вы потеряете 2 Гб видеопамяти и трассировку лучей. Пожалуй, в разрешении 1080р, всё это имеет не такое большое значение, поэтому есть смысл задуматься о покупке именно GeForce GTX1660 Super. Представленная модель немного громче, чем нам бы хотелось, но такова цена тотальной экономии. Кстати, шум кулера не такой уж и раздражающий, а на производительности это никак не отражается.

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#видеокарты #geforce rtx 3090 ti #оптимальные ценовые предложения
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