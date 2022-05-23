Российский рубль дорожает несмотря на западные санкции, но будет ли это продолжаться долго? Давайте разбираться

Не секрет, что уже несколько десятилетий американские политики мечтают о крахе российской экономики. Стоит признать, что этим ребятам уже не раз удавалось обрушить доходы жителей России, после чего показатели вновь возвращались до докризисных. Воспринимать это с позитивной точки зрения не стоит, ведь эффективные действия США подрывали стабильность национальной валюты РФ, а после вместо продолжения роста и улучшения благосостояния страны требовалось несколько лет на возвращение уже потерянных показателей. Поскольку накал страстей вокруг Украины нарастал, то ни для кого не стало сюрпризом желание Запада и на этот раз раздавить рубль, уничтожив российскую экономику.

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Уже к началу марта национальная валюта продемонстрировала антирекорд, достигнув 100 рублей за 1 доллар, а на иностранных биржах активно топили экономику РФ, распродавая рубли за бесценок. Сегодня это кажется смешным, но тогда подобные действия привели к тому, что на некоторых площадках за 1 доллар давали 150 рублей. Именно в тот момент Центробанк инициировал ряд действия, направленных на поддержание курса национальной валюты. По факту, были созданы такие условия, при которых жители РФ просто перестали нуждаться в долларах и евро. Крупные компании вынудили сдавать 80% валютной выручки, а процентную ставку подняли до 20%.

Со временем курс начал выравниваться, ну а самый настоящий разворот произошёл после решения продавать недружественным государствам газ за рубли. Стоит признать, что некоторые европейские страны пытались сопротивляться новому правилу почти два месяца, ну а Польша и Болгария и вовсе отказались от закупок. Первая будет получать газ реверсом из Германии, но это уже не так важно, ведь ключевые государства Евросоюза открыли счета в российском банке и начали проводить выплаты в полном объёме. Поскольку сегодня энергоносители стоят дорого, то в 2022 году экономика получит мощный толчок вместо краха, о котором так мечтают западные политики. Вот только это не значит, что всё так радужно, как хотелось бы обычным гражданам РФ.

Эксперты констатируют, что сегодня есть проблема торгового профицита, поскольку западные санкции ощутимо повлияли на поступление целого ряда товаров в Россию. А вот это уже опасная тенденция, ведь только со стороны Германии экспорт обрушился на 62%. В итоге мы наблюдаем, как останавливаются российские предприятия, которые полагались на комплектующие из ЕС. Выходом из создавшегося положения может стать параллельный импорт, о котором так много говорят, но пока он ещё не начал работать, лежащие без дела доллары и евро играют против российской экономики. Предприятия встанут, а работники вынуждены выходить на рынок труда. Это создаёт также и социальные проблемы, но вернёмся к курсу рубля.

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По словам экспертов, государству невыгоден сильный рубль, поскольку в таком случае бюджет недополучает часть средств от продажи углеводородов. В связи с этим высказывается мнение, что оптимальный курс должен закрепиться на уровне 80 рублей за доллар. Не так важно, что национальная валюта недооценена, ведь пока российская экономика просто не потянет сильный рубль. Центробанк уже ослабил давление на бизнес, а следующим шагом может быть разрешение гражданам беспрепятственно покупать валюту. Это уже происходит, но с ограничениями, но пока курс рубля продолжает идти вверх. Предполагается, что уже вскоре рубль перестанет демонстрировать рекорды стабильности и начнёт медленно дешеветь. Неясно, насколько этот процесс будет долгим, но всё будет зависеть не только от действий регулятора, но и от усиления западных санкций. Ну а в результате рубль подешевеет на 20-30%. В первую очередь это выгодно государству, хотя обычных граждан подобные проблемы не волнуют. В любом случае аналитики предлагают дождаться улучшения ситуации с параллельным импортом, ведь после этого бизнес может почувствовать необходимость в валюте, а это и есть тот толчок, который может стать началом снижения курса рубля. Источник.