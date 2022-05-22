GeForce RTX 3070 впервые за полтора года стоит всего 83 тысячи рублей

При покупке нового компьютера самое главное соблюсти правильный баланс между своими желаниями и реальными экономическими возможностями. Например, на первый взгляд кажется, что вы можете себе позволить процессор с разгонным потенциалом, но уже в ходе сборки выясняется, что нужна более серьёзная система охлаждения и блок питания как минимум на 850 Вт. Мало того, материнская плата вышла на 50 долларов дороже, а оперативная память с хорошими таймингами и вовсе стоит каких-то невероятных денег. Хорошо, если на банковском счету вас поджидает миллион рублей, но когда лишних денег нет, то приходится ужимать свои желания до реальных возможностей.

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В случае, если вы вовремя не остановитесь, то придётся на чём-то экономить, а в некоторых случаях геймеры решают взять видеокарту попроще. Логика здесь следующая: куплю сегодня мощный системный блок с заделом на будущее, а через полгода отдам кредиты и заменю видеокарту. Увы, но через полгода на вас навалится новая проблема, а пока руки дойдут до видеокарты, ваш крутой компьютер устареет. Ну а вы всё это время будете себя уговаривать, что сделали правильный выбор, хотя по итогу ваш мощный процессор и оперативная память с низкими таймингами будет томиться без нормальной видеокарты.

Сегодня мы предлагаем вам начать сборку именно с видеокарты. Вообще есть хорошее правило: цена графического чипа в геймерском компьютере не должна быть меньше 1/3 от конечной стоимости системного блока. Ну а начать предлагаем с GeForce RTX 3080. Это представитель первого поколения на данном графическом чипе, получивший всего 10 Гб видеопамяти. Если вы готовы снижать настройки в разрешении 4К до высоких, то цена удовольствия составит всего 109 тысяч рублей. Мы знаем, что этого дорого, но ничего дешевле и быстрее мы на 22 мая не нашли.

За 83 тысячи рублей можно отхватить GeForce RTX 3070. Этот графический чип один из явных фаворитов нашего списка, поскольку предлагает внушительный уровень производительности абсолютно во всех сценариях. Нам кажется, что GeForce RTX 3070 всё же больше подходит для игр в разрешении 2К, но всегда можно снизить настройки в 4К до средних. Ну а для тех, кто сомневается, мы заметим, что за последние полтора года цена на эту видеокарту никогда не опускалась ниже 100 000 рублей.

Прекрасной альтернативой GeForce RTX 3070 станет Radeon RX 6700 XT. Признаём, видеокарта AMD на 5-7% медленнее, но ведь и дешевле на 13 000 рублей! С нашей точки зрения это самая выгодная видеокарта подборки, которая заточена под 2К на максималках. Бескомпромиссный гейминг и невероятная графика вам обеспечены, ну а PowerColor делает не самые плохие видеокарты, поэтому есть смысл приглядеться именно к указанной нами модели. Тем более, что она подешевела больше чем на 25 тысяч рублей.

Очень неплохо смотрится GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта пусть и уступает Radeon RX 6700 XT по чистой производительности, но обладает важным преимуществом в виде зелёного шильдика. Если вы не можете терпеть красные цвета в вашем корпусе, а имя Лизы Су и слышать не хотите, то выбирать особо и не из чего. Ну не стоит сбрасывать со счетов, что GeForce RTX 3060 Ti ещё и дешевле, а в результате последней скидки, видеокарта скинула 30% стоимости. Настоящий рекорд.

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Ну и самое дешёвое предложение нашего списка – GeForce RTX 3060. Мы знаем, что это больше чем в 2 раза дороже рекомендованной стоимости, а в Европе цена на эту видеокарту уже приблизилась 350 евро. Эксперты предлагают не паниковать. Так, поставки в условиях санкций идут с большой задержкой (но идут!), поэтому сегодня в торговых сетях мы видим товары, купленные по курсу 80 и выше. Предполагается, что через полтора месяца, если рубль всё ещё будет твёрдо стоять на ногах, цены на видеокарты тоже пойдут вниз. Что до GeForce RTX 3060, то это идеальная видеокарта для разрешения 1080р. Нет никаких причин ограничивать себя и в 2К, но в таком случае рассчитывать на максимальные настройки графики не приходится.