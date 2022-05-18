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За сколько Renault продала АвтоВАЗ правительству РФ, и при чём тут национализация – Известия
Сборка автомобилей продолжится, рабочие места сохранятся, а французы смогут вернуть завод в собственность после снятия санкций с РФ
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Сегодня интернет полом фейковыми новостями. Важно понимать, что это не только так называемый государственный заказ одной из сторон, но и личная инициатива так называемых патриотов. Наш сайт не стал исключением, ведь его в качестве площадки для политических дискуссий облюбовали как виртуальный бойцы из Украины, так и российские патриоты. Если отбросить все фейки, оскорбления и прочую шелуху, то, к своему удивлению, вы обнаружите, что обе стороны используют нецензурные выражения, грубы и способны доказывать своё мнение исключительно унижая честь и достоинство оппонентов. Именно поэтому публикация фейков в благих целях – это опасная тенденция, а вместо ведения виртуальных баталий лучше займитесь чем-то полезным.

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Не менее странно выглядят новости, написанные по следам западной прессы. Ярким примером большого фейка стала информация о национализации активов французской корпорации Renault. Журналисты из США заявили, что правительство России отжало «ЗАО «Рено Россия», а европейцы лишились всех денег, которые ранее вложили в российского автопроизводителя. Что же, если вы читали нечто подобное, то сегодня самое время узнать о том, что же произошло на самом деле.

Итак, завод «ЗАО «Рено Россия», расположенный в Московской области перешёл во владение столичного правительства. Это голосующий пакет из 67.69% акций АвтоВАЗа, собственником которого стала структура ФГУП «НАМИ» (созданная Минпромторгом). Остальные 32.31% акций продолжат находиться на балансе «Ростеха». И вот здесь важно сделать акцент на сумме, за которую весь пакет ценных бумаг был куплен у французских владельцев. Речь идёт об 1 рубле, но не всё так просто, ведь согласно условиям договора, в течение 6 лет за тот же 1 рубчик французы могут выкупить все 67.69% акций обратно.

Обе стороны подчеркнули, что это непростое решение, но в условиях санкций оно должно позволить продолжить выпуск автомобилей, а предприятие будет работать с максимальной эффективностью. Это значит, что сборка машин продолжится, а 45 тысячный коллектив сможет получать заработную плату. По словам мера Москвы Сергея Собянина, уже к концу года будет открыта линия по сборке классических автомобилей под брендом «Москвич». В будущем там же состоится запуск линий по выпуску электрокаров Кама-1, при этом в качестве технологического партнёра выступит КамАЗ.

Одновременно с этим сообщается, что на мощностях в Тольятти и Ижевске сборка автомобилей под брендом Lada продолжится в штатном режиме. Там же планируют выпускать Renault Duster, но уже с логотипом Lada Duster. Поскольку это одна из самых популярных в РФ моделей, то останавливать её производство никто не намерен. По мнению экспертов, в ходе реорганизации АвтоВАЗу нужны китайские технологии. Ожидается, что до конца года (или раньше) будет подписан договор с крупным концерном из Поднебесной, что позволит осуществлять сборку одного из популярных кроссоверов на российских заводах. Неясно, будет ли это сборка готовых комплектующих, либо российская сторона возьмёт на себя расширенные обязательства. По мнению экспертов, для выхода на безубыточность московскому заводу нужно выпускать 50 000 автомобилей. Неясно, найдётся ли достаточное количество потенциальных покупателей на машину родом из 80-х.

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Ну и в качестве подтверждения сложностей, с которыми столкнётся российский автопром в ближайшие годы, стоит вспомнить отмену требований к выбросам при выхлопе и обязательному наличию подушек безопасности. Известно, что теперь российские машины могут соответствовать требованиям «Евро-0» (отменены в ЕС в 1992 году). Также требования к пассивной безопасности снижаются до минимальных. Источник

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#renault #автоваз
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