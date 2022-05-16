Главная проблема заключается в глобальной напряжённости, которая приводит к повышенному спросу на полупроводники

Цены на видеокарты по всему миру снижаются уже пятый месяц подряд. Несмотря на это, даже в американской рознице последние поколения графических процессоров стоят на 15-20% дороже рекомендованной стоимости, тогда как предыдущие поколения почти вышли на рекомендованные отметки. В любое другое время это воспринималось бы с негативной точки зрения, но после изнурительной криптолихорадки 2021 года медленное снижение цен кажется настоящим подарком судьбы. Если подумать, то спустя 3-4 года после релиза нам предлагают покупать видеокарты по тем же ценам, что и на момент появления на прилавках магазинов. И что тут хорошего?

реклама

В последнее время мы видели несколько заявлений руководства NVIDIA, в рамках которых нам стало известно о преодолении дефицита полупроводников и возвращении полноценного доступа к производственным мощностям. Вполне возможно, что это оказало немалое влияние на ситуацию, но в реальности падение цен напрямую зависит от снижения курса Эфира. Криптовалюта кажется нестабильной и сегодня торгуется на отметке 2000 долларов. На носу PoS, поэтому майнеры не спешат скупать новые видеокарты. Если раньше подобные выводы мы делали на основе анализа доступных решений на полках магазинов, то совсем недавно подтверждение нашим словам нашлось в интервью Си Хсу, занимающего пост топ менеджера ASUS. В рамках отчёта перед инвесторами, он заявил о снижении спроса на видеокарты со стороны майнеров. По его мнению, за последние недели покупательская способность этой группы пользователей сошла на нет, поэтому цены так быстро возвращаются к рекомендованным.

Си Хсу уверен, что в краткосрочной перспективе рынок ждёт продолжение тренда на снижение стоимости видеокарт в рознице, но в самое ближайшее время может наступить перелом. Главная проблема кроется в отложенном спросе. Так, многие покупатели 2020 и 2021 год провели в состоянии ожидания. Они не были готовы тратить на видеокарты в три раза больше, ну а сейчас почти готовы вернуться к своим увлечениям. По мнению представителя ASUS, спрос окажется настолько высоким, что даже относительно стабильное предложение на рынке не способно его удовлетворить. Как результат – цены снова пойдут вверх, поэтому сегодня может быть лучшее время для покупки видеокарты.

А вообще много будет зависеть от того, наступит ли криптозима, и когда случится переход Эфира на PoS. В первом случае майнеры начнут скидывать свои видеокарты, поскольку добыча станет невыгодной. Как только количество предложений на вторичном рынке превысит определённый предел, цены пойдут вниз. Всё это мы уже видели в 2018 и 2019 годах, поэтому готовы скупать видеокарты в разорившихся фермеров. Ну а Proof of Stake наступит в любом случае. Если сообщество майнеров не найдёт замену Эфиру до середины 2023 года, то сбрасывать видеокарты придётся большему количеству фермеров.

анонсы и реклама 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz -22% на i5 12600 в Ситилинке 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -30% на i3 12100 в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

И вот здесь нам придётся немного расстроить наших читателей, поскольку глобальная напряжённость играет против рынка полупроводников. Если до недавнего времени о повышении цен говорила только Тайваньская TSMC, то об аналогичных планах Samsung стало известно только вчера. Ожидается, что производство полупроводников подорожает на 20%, но это только начало, ведь 2022 год будет крайне напряжённым.