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Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
Количество видеокарт постоянно снижается, а информации о новых поставках у нас нет
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RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Судя по всему, в российских магазинах наблюдаются проблемы с поставками видеокарт. Количество доступных моделей снизилось до минимума, а многих графических чипов и вовсе нет в наличии. Насколько ситуация критична, мы узнаем на следующей неделе, ведь видеокарт всё меньше, а надеяться ритейлерам не на что. Отметим, что нам неизвестно, насколько массовыми сегодня являются поставки видеокарт из Китая, но без централизованного импорта удовлетворить спрос не получится. Можно было бы рассказать о скором запуске параллельного импорта, но эксперты пока настроены скептически. Ожидается, что если программа и заработает, то случится это не раньше середины лет. Но и здесь есть масса подводных камней. Почитайте о некоторых сложностях в нашем материале.

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Сетовать на проблемы бесполезно, ведь решить одними жалобами ничего не удастся. Если вы планировали купить недорогую видеокарту, то мы рекомендуем вам не мешкать. Вполне возможно, что мы ошибаемся, и уже на следующей неделе нас ждёт массовый завоз графических чипов. Мы будем следить за ситуацией, а пока рассмотрим оставшиеся в продаже видеокарты. Если говорить о предложениях до 40 000 рублей, то нам кажется разумным доплатить 3 тысячи, купив GeForce GTX 1660 SUPER. Видеокарта предназначена для владельцев мониторов с разрешением 1080р. Никто не запрещает вам экспериментировать, но в таком случае придётся мириться посредственной графикой в 2К. У GeForce GTX 1660 SUPER нет гигантского потенциала, но за 43 тысячи пока нет ничего быстрее.

Если вам принципиально уложиться до 40 тысяч, то стоит обратить внимание на GeForce GTX 1660. Это бодрый середняк, способный справится со всеми играми в разрешении 1080р. В большинстве случаев можно ориентироваться на автоматические настройки, ну а иногда придётся в ручном режиме скорректировать дальность и тени. Что до настроек, то лучше выбирать средневысокие. Хотя многое зависит от самой игры. Например, в Cyberpunk 2077 лучше сразу поставить средние настройки графики. Если хотите сэкономить, то можно взять модель производства Palit на две тысячи дешевле. Она имеет менее эффективную систему охлаждения, что не влияет на производительность. А вот в сложных сценах вашим ушам может потребоваться помощь. Ну а тем, кто играет в наушниках и вовсе не о чем беспокоиться.

Radeon RX 6500 XT уже почти вернулась к рекомендованной для этой видеокарты цене для российского рынка. Стоит учитывать, что тогда курс доллара к рублю был иным, поэтому сегодня видеокарта уже не выглядит такой привлекательной за 31 тысячи рублей. Если говорить о чистой производительности, то Radeon RX 6500 XT располагается между GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1060 и тяготеет к более быстрому графическому чипу. На самом деле выгода всё же есть, ведь здесь и цена меньше, и система охлаждения более эффективная, а производительность почти аналогичная GeForce GTX 1660.


Вполне возможно, что некоторые наши читатели не захотят покупать видеокарту производства AMD. В таком случае за эту цену у вас есть возможность взять GeForce GTX 1650. К сожалению, она будет уступать Radeon RX 6500 XT по чистой производительности и предназначается для нетребовательных геймеров. Если вы не планируете играть в самые требовательные игры ААА-уровня, то смело берите GeForce GTX 1650. По неизвестной нам причине GeForce GTX 1050 Ti остановилась на отметке 25 490 рублей и не дешевеет. Мы уже неделю ожидаем, что положение вещей изменится, но менеджеры Ситилинк, похоже, забыли о старой бюджетной видеокарте.

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RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
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Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Ну и для любителей старых шутеров и нетребовательных онлайн игр есть GeForce GT 1030. Вы смело можете использовать её в качестве затычки, либо погонять на ней в World of Tanks. На большее эта ультрабюджетная видеокарта не способна.

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#видеокарты #скидки #radeon rx 6500 xt
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