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Руководство NVIDIA признало факты манипуляции данными по продажам видеокарт майнерам
Штраф за подобное безобразие составит всего 5.5 миллиона долларов
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Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Когда в конце 2020 года геймеры столкнулись с ростом цен на видеокарты, лично Дженсен Хуанг выступил, уверяя общественность в том, что полупроводниковый кризис не окажет решающего влияния на производство графических чипов. Возможно, мы сейчас озвучим странные данные, но в 2021 году выпуск графических чипов и правда удалось ощутимо увеличить. NVIDIA и AMD нарастили производство геймерской продукции, что должно было позитивно сказаться на стоимости видеокарт для конечного пользователя. Как вы знаете, ничего подобного не случилось, ведь в какой-то момент цены на абсолютно все доступные в продаже видеокарты увеличились в несколько раз.

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Сегодня очевидно, что главной движущей силой всего этого безобразия были майнеры. Посудите сами, с начала 2022 года средняя цена видеокарт постоянно снижается, при этом нет никаких данных об увеличении количества производственных мощностей. Да, нам вещают о массовом выпуске графических чипов следующего поколения, но случится это ещё очень нескоро, а пока происходящие изменения на рынке связаны с низкой ценой Эфира и нежеланием майнеров покупать новые видеокарты. Многим нашим читателям причины подобных изменений могут быть неясны, но на самом деле всё просто, ведь на носу перевод криптовалюты на Proof of stake (PoS). Даже если это и случится только в начале 2023 года, возврат вложений в ферму обычно затягивается на полтора года, поэтому купленные видеокарты смогут отбить только треть инвестиций.

Но вернёмся в 2021 год. Ещё недавно из каждого утюга звучали обвинения в адрес NVIDIA и AMD, в рамках которых предъявлялись доказательства прямого сотрудничества обеих компаний с крупными майнерами. Мало того, аналогичные действия предпринимали и конечные производители видеокарт. Особенно активны эти ребята были в Китае, где фермерам отгружали сотни тысяч видеокарт прямо с заводов. В итоге геймеры долгое время были лишены доступа к новому поколению видеокарт, а наиболее состоятельные вынуждены были переплачивать тысячи долларов за доступ к играм. Кто-то должен был понести справедливое наказание, но вместо этого нам показывали кривое зеркало с ложными заявлениями. Лиза Су уверяла нас в том, что видеокарты AMD не интересны майнерам, а Дженсен Хуанг и вовсе рассказывал о непримиримой борьбе с фермерами. Отрицать, что NVIDIA делала некоторые подвижки на этом направлении, было бы неверным. Так, уже весной 2021 года появились видеокарты с алгоритмом LHR, снизившие доходность майнинга на 50%.

Вчера прошло заседание SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США), в рамках которого были озвучены претензии инвесторов к руководству NVIDIA. К нашему сожалению, они касались периода 2018 финансового года, когда случилась первая волна криптовалютной лихорадки. Инвесторы обвиняли NVIDIA в том, что она не дала точных данных об отгрузках видеокарт майнерам, что привело к неопределённости на рынке. Недостоверные данные стали причиной неверной оценки рисков, что могло негативным образом сказаться на инвестициях.

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Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

В этой ситуации многие следившие за разбирательством эксперты были сильно удивлены, ведь вместо санкций и порицания NVIDIA отделалась крошечным штрафом в 5.5 миллиона долларов. Представители SEC сообщили, что все претензии были урегулированы, а руководство зелёного гиганта признало неправомерность своих действий. Неясно, будут ли выдвинуты ещё более суровые обвинения за период 2021 года. Нам кажется, что даже если что-то подобное и произойдёт, то NVIDIA снова заплатит несколько миллионов долларов. При этом доходы от прямого сотрудничества с майнерами были в десятки раз больше, чем штраф.

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#nvidia #видеокарты #майнинг
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