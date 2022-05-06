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Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
А ещё есть Radeon RX 6600, которая стоит всего 53 тысячи
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Среди наших читателей несть немногочисленная категория людей, которая разбирается в компьютерах лучше, чем эксперты мирового уровня. Это энтузиасты, знающие 100 популярных способов нанесения термопасты при помощи подручных материалов, а также ещё несколько секретных методик, известных только членам нашей конференции. У этих ребят самое продвинутое железо, а в памяти они способны держать все поколения процессоров, видеокарт и даже материнских плат начиная с тех времён, когда Билл Гейтс ещё был маленьким пучеглазым малышом. К счастью, у обычных пользователей есть и другие интересы, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие из наших читателей не разбираются в компьютерном железе.

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Если вы прямо сейчас находитесь в поиске видеокарты, то нет ничего лучше, чем изучить наши материалы на эту тему. Сегодня мы не будем отдавать предпочтение одному из ценовых сегментов, поскольку за последние дни цены на несколько популярных моделей снизились. Это вынуждает нас сделать небольшой обзор, после прочтения которого вы сможете с высокой вероятностью выбрать подходящую под ваш кошелёк видеокарту.

Начнём с GeForce RTX 3080. Это обновлённая модель производства Palit, получившая 12 Гб более скоростной памяти и более мощный графический чип. По факту за 130 тысяч вы получаете уровень гораздо более дорогих видеокарт. При этом обновлённая GeForce RTX 3080 лишена детских болезней первой серии, а главное не такая горячая, как более дорогие флагманы. Palit – явно не самая лучшая компания, производящая видеокарты, но в данном случае перед вами эффективная система охлаждения, а значит всё в полном порядке.

Не менее интересной нам кажется GeForce RTX 3070 Ti. В данном случае производительность будет намного ниже, но экономия в 30 000 рублей вполне ощутима. Особенно интересна GeForce RTX 3070 Ti будет для владельцев мониторов с разрешением 2К. Всё просто, ведь GeForce RTX 3080 способна раскрыться в полный рост только в 4К, тогда как GeForce RTX 3070 Ti позволит запускать все игры на максимальных настройках графики на вашем мониторе.

Если вам хочется действительно сэкономить, то стоит присмотреться к мегапопулярной GeForce RTX 3060. Первые несколько недель после релиза цена на неё установилась на отметке в 65 000 рублей, а после постоянно росла, достигая 120 000. Нам кажется, что уже почти год в российских магазинах GeForce RTX 3060 невозможно было встретить по такой низкой стоимости. Учтите, что это идеальная видеокарта для 1080р.

Неплохо справляется с задачами и Radeon RX 6600. Это холодная видеокарта с низким энергопотреблением. Вы можете установить её на самую скромную систему, где она увеличит потенциал вашего компьютера в разы. Не нужно покупать блок питания, волноваться о слабых конденсаторах на материнской плате и других мелочах. Сегодня Radeon RX 6600 гарантирует вам все игры в 1080р на максималках, но это не значит, что так будет вечно. Задел на будущее есть, но он не так велик, как у более дорогих графических чипов. Хотя в таких случаях всё решает цена.

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Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Когда на российском рынке появилась GeForce RTX 3050, наши читатели буквально проклинали NVIDIA и торговые сети за высокую цену. Что и говорить, если магазины просили 47 тысяч рублей. Кто-то даже предлагал несколько моделей за 43 тысячи, но аттракцион невиданной щедрости длился недолго. В марте GeForce RTX 3050 и вовсе стоила под 100 000 рублей, а сегодня доступна всего за 45 тысяч. Мы понимаем, что это далеко от рекомендованной цены, но подвижки на этом направлении есть. Вполне возможно, что через несколько дней мы порадуем вас и более выгодными предложениями, но пока всё так, как мы описали.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3050 #radeon rx 6600
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32Влад32
01:58
Все равно дорого.
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
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sgs
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Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит дешевле 90 000р
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