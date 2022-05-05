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Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
Вот что случается, если не учитывать размер корпуса и другие детали
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В последние годы мы видим, как всё больше производителей компьютерных комплектующих делают акцент в пользу яркой подсветки. Не думайте, что любители ярких цветов появились совсем недавно, ведь даже 10 лет назад существовали корпуса, в которых по умолчанию шла прозрачная пластиковая стенка, за которой ставились кулера с RGB-подсветкой. Производители материнских плат давно научились синхронизировать всю эту красоту, а для любителей дополнительного функционала существуют специальные платы, отвечающие за синхронизацию и спецэффекты. Нам кажется, что всё это бесполезная трата денег, поскольку в большинстве случаев системный блок стоит где-то под ногами на специальной полочке. И всё же, есть пользователи, которым это нравится. Они покупают небольшие корпуса, которым несложно отыскать место на столе.

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Один из таких любителей красоты принёс свой компьютер в мастерскую Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov). Со слов владельца стало известно, что он решил заменить кабели питания на белые, после чего компьютер перестал включаться. Первым делом было решено рассмотреть правильность подключений. Как оказалось, владелец системного блока неплохо справился с кабель-менеджментом, поскольку внутри всё выглядит максимально эстетично. Беглый просмотр не дал результатов, после чего был подключён другой блок питания с некрасивыми чёрными проводами. Увы, но и это оказалось бесполезно.

Попытка запуститься с интегрированной графики также не принесла никаких плодов, но позднее мастер пришёл к выводу, что владелец заменил не только кабели, но и систему охлаждения на процессоре. Она белого цвета в тон видеокарте, как и другие кулеры, щедро разбросанные по небольшому корпусу. И вот здесь и возникли первые вопросы, ведь система охлаждения процессора закрывает один из слотов оперативной памяти, мешая её извлечению. В итоге было принято решение снять процессорный кулер, а после оперативную память.

В ходе тестов стало ясно, что китайская система охлаждения имеет неприятную особенность, поскольку её крепление в любом случае касается планки с памятью. Мало того, крепление настолько плотно упирается в конденсатор на оперативной памяти, что в ходе короткого замыкания сожгло её. Мастер убрал одну линейку ОЗУ, после чего система заработала без проблем. А вот простого решения проблемы нет, ведь даже при желании установить вторую планку оперативной памяти будет сложно. По мнению блогера, необходимо заизолировать контакты, иначе при любой другой ОЗУ всё повторится.

А вообще нужно помнить, что красота требует жертв, ведь в данном случае владелец компьютера купил слишком маленький системный блок. В нём явно мало места для большой системы охлаждения, а крошечная материнская плата только усугубляет положение. Если вы задумываетесь о том, чтобы сделать свой системный блок привлекательным, обязательно учитывайте его размер. Особенно это важно, если вы решите поставить кастомный кулер. Всё это не значит, что вы также что-то сожжёте, но создать себе головную боль сможете.

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