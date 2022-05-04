Популярный сервис виртуальных платежей Bankoff приостановил работу после наплыва граждан РФ

Если вы загляните в американскую прессу, то, к своему удивлению, обнаружите, что санкции, которые там вводят, не разрушают жизнь обычных жителей страны, а помогают наставить их на демократический путь. Якобы, как только у вас в кошельке станет меньше денег, а колбасу вы будете видеть только во сне, то тут же броситесь в объятья дядюшки Сэма. Увы, пока эта практика не сработала ни с одним государством, против которого вводились санкции, но американцы не унывают, продолжая щедро раздавать пинки всем несогласным с их пониманием мироустройства.

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Предполагалось, что самый сокрушительный удар санкционного давления на Россию придётся по экономике. Рубль должен рухнуть, благосостояние обычных граждан снизиться, а правительство начнёт печатать деньги, что только ухудшит ситуацию, провоцируя гиперинфляцию. Увы, американских экспертов ждал неприятный сюрприз, ведь экономика жива, деньги от продажи энергоносителей продолжают поступать, а рубль твёрдо стоит на ногах. Сказать, что никаких последствий нет, будет неверным, но они явно не такие серьёзные, как ожидалось.

В первую очередь сложности возникли у тех, кто привык совершать покупки на иностранных площадках, а также пользовался платёжными системами Apple и Google для повседневных нужд. Поскольку отказаться от привычки достаточно сложно, то некоторые начали искать способ обхода санкций. На самом деле способы есть до сих пор, но количество их снижается, а самые изустные рано или поздно отказывают гражданам РФ в обслуживании. К примеру, недавно возникли проблемы с виртуального сервиса Bankoff.

Возможность завести виртуальную пластиковую карту с помощью сервиса можно было и раньше, но после блокировки платёжных систем Visa и Mastercard жители России начали использовать подобные площадки для вывода денег из страны. Какое-то время способ работал, позволяя пополнять кошелёк при помощи криптовалюты, а после совершать любые покупки в зарубежных магазинах, либо напрямую переводить деньги на карточные счета иностранных банков. В конце марта у Bankoff начались проблемы, но недавно стало известно об остановке сервиса.

Сообщается, что платёжные системы Visa и Stripe уже остановили сотрудничество с Bankoff, поскольку последний продолжал принимать платежи от граждан РФ в последние несколько месяцев. Служба поддержки утверждает, что счета всех пользователей временно заморожены. В настоящее время проходит аудит, в ходе которого будет так или иначе возобновлена работа системы. Неясно, что будет с активами граждан РФ, но пока всё идёт к тому, что их или отнимут, или заморозят на месяцы и годы.

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Вообще источники утверждают, что Bankoff работал посредством Stripe и был оформлен на некую компанию, которая уже давно не имела в США лицензии, при этом расчёты осуществлялись колумбийским отделением банка Сальвадора. Получается, что там и без наплыва российских пользователей было не всё чисто, а теперь проблем только прибавилось. Специализированный бот не отвечает на запросы, а служба поддержки отмалчивается.