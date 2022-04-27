История стала известна только спустя месяц

Сегодня многие эксперты рассказывают нам о том, что современная война изменилась, ведь чуть ли не основная часть боевых действий ведётся в информационном пространстве. Спешим этих ребят огорчить, ведь дезинформация, подлог и обман на протяжение тысячелетий соседствовали с копьями, мечами, ружьями и пушками. В 21 веке всё это приобрело гипертрофированную форму, но цели и задачи создания фейков не изменились. К примеру, вам нужно срочно напасть на богатую нефтью страну, поскольку госдолг и кредиты растут. Вы вытаскиваете из кармана белый порошок и рассказываете о том, что глава вражеского государства настоящий деспот, который готовится применить против мирных жителей химическое оружие. Карт-бланш получен, а после этого никого не волнует, сколько этих самых мирных жителей будут убиты в результате построения демократии.

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И всё же, если столетия назад люди больше времени проводили за работой, то сегодня у многих есть возможность сидеть дома за компьютером или читать новости на смартфоне. Это значит, что принципы информационной войны не изменятся, но станут изощрённые, ну а в некоторых случаях противники могут обменяться ударами по внутренней инфраструктуре, выводя из строя мобильные сети и блокируя тысячи сайтов. Как оказалось, в марте украинские хакеры провели широкомасштабную атаку на российский сегмент интернета. Об этом событии стало известно только недавно, а сложности с доступом в некоторых случаях длились до 10 часов.

Сообщается, что подконтрольные украинским силовым ведомствам хакеры организовали так называемый перехват трафика. В качестве ключевого игрока был выбран украинский провайдер Lurenet, который предоставляет услуги широкополосного интернета в Луганской области. Хакерам удалось изменить маршруты информационных потоков, что парализовало работу целого рядя ресурсов. Известно, что в результате атаки проблемы с перенаправлением трафика возникли у «Мегафона» «Билайна» и МТС. Проще говоря, Lurenet перенаправил на себя весь трафик мобильных операторов, блокируя по той же схеме «Ростелеком» и «Транстелеком». Операторы от комментариев отказываются, но эксперты уверяют, что подобная атака не была неожиданной, поскольку специалисты давно указывают на недостаточную защищённость Рунета.

По мнению экспертов, всему миной низкая оснащённость защитными системами от BGP-перехвата, основывающимися на алгоритмах криптографического анализа. Так, в Рунете всего 18.1% всех узлов имеют подобную защищу, что говорит о том, что в будущем исключать широкомасштабные взломы не стоит. Может показаться, что достаточно повсеместно разместить сложное оборудование, как наступит полная безопасность, вот только это не так. Специалисты уверяют, что провайдеры сознательно не идут на установку криптографических протоколов, поскольку немалая часть мобильных телефонов просто не поддерживает такие технологии. Это значит, что миллионы трубок единовременно превратятся в бесполезные пластиковые кирпичи.

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Информационная война шагает по планете. Масштабы её поражают, а количество фейковой информации намного превышает точные данные. В этом смысле обычному человеку всё сложнее отделить факты от вымысла. Во многих европейских странах положение таково, что там годами население запугивают, с целью провести те или иные законы или привести к власти нужных людей.