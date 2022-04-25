Грядёт полный ребрендинг, а сам Олег Тиньков отказывается от комментариев

Если попытаться охарактеризовать наш материл лаконично, то на ум приходит только одно: жадность фраера сгубила. Итак, в 2020 году «Яндекс» планировал выйти на рынок оказания банковских услуг, одновременно с этим упростив собственные финансовые операции. Вообще причин для такого решения много, но суть в том, что в качестве потенциальной жертвы был выбран банк «Тинькофф», а именно группа компаний TCS Group. Первоначально за 100% акций владельцам предложили 5.45 миллиарда долларов, но позднее основатель банка заявил, что предложение доходило до 6 миллиардов, в то время как он хотел получить 6.2 миллиарда. В сухом остатке: из-за 200 миллионов долларов сделка сорвалась.

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Как стало известно, сегодня Олег Тиньков не столь разборчив в предложениях, поскольку намеревается продать свою 35.1% долю в TCS Group за жалких 300 миллионов долларов. Известно, что это меньше текущей рыночной стоимости, при этом основатель финансовой группы воздерживается от комментариев на эту тему. Что до потенциальных покупателей, то за столь лакомый кусочек уже выстроилась очередь. Прежде всего эксперты называют всё тот же «Яндекс», который планировал стать владельцем банка ещё в 2020 году. Следом идёт АФК «Система», которой принадлежит 42.08% доля в мобильном операторе МТС. О других потенциально заинтересованных сторонах не сообщается, но они без всякого сомнения могут быть, поскольку в ходе резкого падения акций стал стоить значительно меньше, чем это ещё было несколько месяцев назад. При этом для нового владельца он остаётся привлекательным, поскольку имеет большую клиентскую базу и способен генерировать постоянных доход. Чего только стоит тот факт, что банк «Тинькофф» является одним из крупнейших и прочно обосновался в первых топ 15 самых ценных банках РФ.

И вот теперь Олег Тиньков просит за свою долю всего 300 миллионов долларов, хотя ещё в 2020 году мог получить за неё чуть больше 2 миллиардов долларов (2.1 миллиарда). Отметим, что руководство TCS Group старается активно дистанцироваться от своего основателя. Всё дело в резкой критике, с которой Олег Тиньков разразился в сторону правительства РФ в связи со спецоперацией на территории Украины. В связи с этим есть планы о полном ребрендинге. Вполне возможно, что этим уже будут заниматься новые владельцы.

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Сложно сказать, кто выиграл из случившегося. Например, если бы тот же Олег Тиньков получил свои миллиарды, то с высокой долей вероятности перевёл бы их в Великобританию, где долгое время проживает. Логично предположить, что там их заблокировали бы в ходе антироссийских санкций, поэтому даже в текущем положении можно найти хорошее.