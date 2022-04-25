Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Олег Тиньков избавляется от доли в банке «Тинкофф» – сумма в 7 раз меньше предложения от 2020г
Грядёт полный ребрендинг, а сам Олег Тиньков отказывается от комментариев
анонсы и реклама
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Еще одна <b>RTX 3070 сильно дешевле 100тр</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

Если попытаться охарактеризовать наш материл лаконично, то на ум приходит только одно: жадность фраера сгубила. Итак, в 2020 году «Яндекс» планировал выйти на рынок оказания банковских услуг, одновременно с этим упростив собственные финансовые операции. Вообще причин для такого решения много, но суть в том, что в качестве потенциальной жертвы был выбран банк «Тинькофф», а именно группа компаний TCS Group. Первоначально за 100% акций владельцам предложили 5.45 миллиарда долларов, но позднее основатель банка заявил, что предложение доходило до 6 миллиардов, в то время как он хотел получить 6.2 миллиарда. В сухом остатке: из-за 200 миллионов долларов сделка сорвалась.

реклама

Как стало известно, сегодня Олег Тиньков не столь разборчив в предложениях, поскольку намеревается продать свою 35.1% долю в TCS Group за жалких 300 миллионов долларов. Известно, что это меньше текущей рыночной стоимости, при этом основатель финансовой группы воздерживается от комментариев на эту тему. Что до потенциальных покупателей, то за столь лакомый кусочек уже выстроилась очередь. Прежде всего эксперты называют всё тот же «Яндекс», который планировал стать владельцем банка ещё в 2020 году. Следом идёт АФК «Система», которой принадлежит 42.08% доля в мобильном операторе МТС. О других потенциально заинтересованных сторонах не сообщается, но они без всякого сомнения могут быть, поскольку в ходе резкого падения акций стал стоить значительно меньше, чем это ещё было несколько месяцев назад. При этом для нового владельца он остаётся привлекательным, поскольку имеет большую клиентскую базу и способен генерировать постоянных доход. Чего только стоит тот факт, что банк «Тинькофф» является одним из крупнейших и прочно обосновался в первых топ 15 самых ценных банках РФ.

И вот теперь Олег Тиньков просит за свою долю всего 300 миллионов долларов, хотя ещё в 2020 году мог получить за неё чуть больше 2 миллиардов долларов (2.1 миллиарда). Отметим, что руководство TCS Group старается активно дистанцироваться от своего основателя. Всё дело в резкой критике, с которой Олег Тиньков разразился в сторону правительства РФ в связи со спецоперацией на территории Украины. В связи с этим есть планы о полном ребрендинге. Вполне возможно, что этим уже будут заниматься новые владельцы.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Сложно сказать, кто выиграл из случившегося. Например, если бы тот же Олег Тиньков получил свои миллиарды, то с высокой долей вероятности перевёл бы их в Великобританию, где долгое время проживает. Логично предположить, что там их заблокировали бы в ходе антироссийских санкций, поэтому даже в текущем положении можно найти хорошее. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#финансы #банки
8
Показать комментарии (8)

Материалы по теме

В РФ активизировались мошенники, распространяющие поддельные банковские приложения
UnionPay отказалась от сотрудничества с подсанкционными банками РФ - РБК
В Турции полиция задержала двух молодых филантропов, похитивших из банка более $1 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
188
Флагманы NVIDIA стали доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула за 2 недели 200 000р
13
Переделанная в десктопную из ноутбучной RTX 3060 продается на Aliexpress
11
Инвесторы теряют интерес к Биткоину, а экономическая нестабильность может стать причиной криптозимы
20
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6500 XT скинула 26 000 р за 2 недели
32
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
62
Poco F4 и Redmi Note 12 сертифицированы и практически готовы к запуску
+
Курс биткоина рухнул, а медведи тянут криптовалюту на дно – эксперты РБК ожидают падения до $34 000
9
Марафонец выиграл пари, пробежав больше, чем смогла проехать Tesla Model 3 на полностью заряженном аккумуляторе
13
Майнинг перестал приносить ощутимую прибыль – GeForce RTX 3090 окупается за 30 месяцев
17
Высока вероятность отсутствия поддержки DDR4 на платформе AMD AM5, а X670 будет двухчипсетным
24
Последняя сборка Windows Insider приближает Microsoft к отключению протокола SMB1
6
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
242
Видеокарты GeForce RTX 40 могут сохранить интерфейс PCIe 4-го поколения
10
Энтузиаст создал реалистичную копию РЛС "Дуга" из S.T.A.L.K.E.R. 2, используя Unreal Engine 5
1
В Китае подешевел эксклюзивный процессор Intel Core i5-12490F
2
HP анонсировала мощный игровой ноутбук с 16-ядерным Core i9-12900HX и RTX 3080 Ti Max-Q
2
Инсайдер: GTA 6 разрабатывается на улучшенном движке RAGE 9
3
Марсоход NASA Perseverance снял самое чёткое видео солнечного затмения Фобоса
+
Сборки Windows 11 22H2 могут появиться на Dev канале уже в ближайшее время
9

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
4
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
25
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
20
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
13
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
5
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

kilobait3
18:57
если автору интересно могу скинуть кастомы на маше 88SS1321. они самые вкусные в плане конечной цены накопителя.
10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
Beriya
18:56
Как же вы любите ярлыки развешивать...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Wile E. Coyote
18:53
Для любой вещи есть цена по которой её будут расхватывать. Даже для куска говна. Так что никакого "либо-либо" - только оверпрайс.
Российский смартфон AYYA T1 провалился в продажах
Bloodborer
18:52
Когда же ты сдохнешь, сукин сын.
Цены на игровые процессоры в РФ возвращаются к февральским минимумам – Core i3-12100F стоит 18 000р
[Zero]
18:51
В России тоже налог отнюдь не 13% 13% подоходный + 22% ПФР + 5.1% ОМС + когда покупаешь товар, 20% НДС в его цене. Цены на многие продукты и товары в Германии - примерно как в РФ или немного дороже. ...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Зю
18:50
Перечитайте эти комменты, когда вам начнут втирать про уровень Европейских ЗП. А потом натяните их на коммуналку
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
VRoman
18:49
Опять они не верили в криптоспрос. Второй раз на те же грабли наступают.
Снижение цен на видеокарты может быть предвестником более масштабного насыщения рынка
Такой-то
18:46
ZaVoд жалко бедных блохеров
YouTube потерял до 21% русскоязычных блогеров за последние 2 месяца
Катерина Стец
18:43
это твои проблемы
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
puding
18:43
Кремлебот ебаный.
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем