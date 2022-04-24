Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
ООН прекрасно осознаёт, что надвигается глобальный голод, но продолжает свою привычную практику красивых деклараций и громких слов
анонсы и реклама
RTX 3050 MSI Gaming за копейки в Регарде
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Излюбленное дело западных политиков – это спекуляции на тему демократии и равенства. Что происходит в реальности мы с вами прекрасно знаем, но там искренне верят, что искусственное увеличение процентного соотношения женщин среди глав предприятий, сценаристов, режиссёров и программистов и есть та демократия, о которой все так мечтают. Нам кажется, что нет никакого смысла доверять съёмки фильма человеку исходя из гендерных признаков. Это тупиковое отклонение от нормы, когда любая должность должна доставаться исходя из личных характеристик, а не пола и принадлежности к той или иной категории меньшинств. Но мы отвлеклись.

реклама

До пандемии коронавируса у нас не было шанса оценить правдивость слов больших европейских политиков, рассказывавших нам о равенстве и братстве народов мира. А вот ситуация с распределением вакцин показала, что собой представляет западная демократия. Помните, как всем миром травили российскую вакцину? Почитайте об этом на досуге. Так вот, когда дело дошло до распределения доз, то богатые страны забрали себе почти всё. Спустя несколько месяцев Германия, Великобритания, Франция и несколько других богатейших держав сжалились над Восточной Европой, после чего вакцины туда всё же дошли, а вот в Африке до сих пор проблемы, ведь судьба жителей этих стран никого не интересуют. Дала ли западная демократия сбой, или никакого мирового единства развитых стран и не было, уже не так важно, ведь теперь мы знаем, что случится с миром, когда разразится следующая глобальная катастрофа. И она вот-вот произойдёт.

По мнению генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, человечество находится на пороге глобального экономического кризиса, которого не было со Второй мировой войны. Вполне возможно, что не было никогда, но в данном случае такие детали мы опустим. Сообщается, что не менее 20% всех людей на планете будут голодать, а это 1.7 миллиарда человек, многие из которых последние годы находились на грани катастрофы. Многие страны, в которых сегодня наблюдается особо острая нехватка пищи, часто представляют собой горячие точки, в которых либо ведутся, либо недавно завершились войны. Мы не будем все их перечислять, достаточно сказать, что в каждой побывали Американские демократы, выкачивавшие из народов триллионы долларов на протяжение десятилетий. Кого-то оставили в покое, выжав всё до последней капли, а где-то война выгодна в свете политической конъюнктуры.

Что до Антониу Гутерриша, то он винит во всём Россию. Давайте к фактам: экспорт зерновых продуктов из Украины составлял 30% мирового рынка, тогда как Россия и Украина производят 55% подсолнечного масла, потребляемого жителями Земли. Несложно догадаться, что в 2022 году урожая подсолнечника не будет, также как не будет сахара и зерновых культур. Западная Украина в этом плане почти бесполезна, поскольку основное количество поставок приходится с центральных, восточных и южных областей. Но и это всего лишь детали, ведь в условиях военных действий ожидать что фермеры выйдут на поля – верх наивности. Если вы внимательно изучите новости на эту тему, то услышите о подрывах сельскохозяйственной техники на минах и страхе местных жителей выходить на поля под разными предлогами. Эта история гораздо сложнее, чем кажется, поэтому давайте пока без подробностей.

ООН и западные страны прекрасно осознают, что приближается небывалый спад экономики. Там понимают, что голодать будут миллиарды, но вместо того, чтобы как можно скорее решить вопрос Украины дипломатическим путём, только зажигают конфликт. Может показаться, что западные политики сошли с ума, вот только это не совсем так. Вы прекрасно знаете о том, что в последний месяц на территорию Украины загоняют составы с оружием и боеприпасами, тогда как обратно вагоны идут забитые зерновыми, сахаром и подсолнечником. Предполагаем, что европейцы пытаются заранее подстелить соломку, забивая склады дефицитным товаром. Нет никаких сомнений, что с жителями Африки никто ничем не поделится.

А между тем при ООН создана комиссия и важных политиков, которые уже разработали программу помощи для голодающих стран. Никаких чётких фраз вы не услышите. Вместо конкретики призывы к богатым странам скинуться в помощь нуждающимся. Например, поделиться излишками, снять экспортные ограничения, помочь финансово и многое другие. Также предлагается активнее отказываться от угля и газа, пытаясь переходить на возобновляемые источники энергии. Мы бы спросили, при чём тут тема голода, но у белых воротничков из ООН свои планы на мир.

Если вы думали, что на этом дебаты важных политиков из ООН завершаются, то сильно ошиблись. Во-первых, они планируют полностью решить проблему голода к 2030 году (почему так быстро?). Во-вторых, там не забывают кидать камни в сторону России. Западные политики осознают, что санкции нанесли удар по европейцам и поставили на грань выживания жителей Африки, Йемена и других стран, но полагают, что нужно продолжать. Представители США свято верят в необходимость исключить РФ из глобальной мировой экономики. Что любопытно, если это случится, то голодать придётся самим европейцам, а ещё мёрзнуть зимой и страдать от жары летом. Видимо в США считают, что страдания европейских граждан – это приемлемая потеря в войне за мировой господство. И тут уже не до проблемы мирового голода, ведь многие эксперты полагают, что Россия просто переориентирует свой экспорт на восток, тогда как реальных альтернатив многим продуктам просто не будет. Источник

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

P.S. Было бы неплохо отправить всех тех, кто сегодня решает судьбы миллиардов людей к детям на заглавном изображении. Пусть бы объяснили этим малышам, почему их нужно принести в жертву национальным интересам США. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции
17
Показать комментарии (17)

Материалы по теме

Малайзия готова удовлетворить «полупроводниковый голод» России
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Энтузиаст создал реалистичную копию РЛС "Дуга" из S.T.A.L.K.E.R. 2, используя Unreal Engine 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
393
Неизвестный счастливчик продал 272 Биткоина пролежавших на кошельке 9 лет и заработал $11 миллионов
10
Бюджетные видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
30
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
25
Ремейк The House of the Dead доберётся до PC и консолей прошлого поколения в конце апреля
+
Специалисты обнаружили 40 ГБ памяти GDDR6 при разборке комплекта разработчика Xbox Series X
3
Минфин РФ намерен легализовать Биткоин для осуществления международных долларовых переводов
4
СМИ: На днях Blizzard объявит точную дату выхода Diablo Immortal
2
CERN: Крупнейший в мире разрушитель атомов готов к исследованию темной материи
12
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6500 XT скинула 26 000 р за 2 недели
22
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti разогналась до 2910/22144 МГц
7
Poco F4 и Redmi Note 12 сертифицированы и практически готовы к запуску
+
Майнинг перестал приносить ощутимую прибыль – GeForce RTX 3090 окупается за 30 месяцев
16
Второй претендент на покупку Twitter может объявиться на следующей неделе
2
Intel выпустила кодировщик SVT-AV1 версии 1.0 для для кодирования/декодирования AV1 на процессорах
3
Intel Core i9-12900KS в связке с двумя AMD Radeon R9 295X2 занял второе место в 3DMark11 Performance
+
Инвесторы теряют интерес к Биткоину, а экономическая нестабильность может стать причиной криптозимы
14
Малайзия готова удовлетворить «полупроводниковый голод» России
16
Всё ближе к цели: спидраннер «пробежал» Elden Ring менее чем за 6 минут
2
Переделанная в десктопную из ноутбучной RTX 3060 продается на Aliexpress
7

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
9
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
1
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
7
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
9
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: в далекой-далекой галактике LEGO
+
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

Зю
23:19
Да, давайте всё быстрее поделим и всех накормим!
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
Iphonovec
23:19
Легко. "После начала войны в Украине сотрудники «Просвещения» получили от руководства негласное распоряжение свести к минимуму упоминания Украины и Киева в российских школьных учебниках. Об этом «Ме...
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Sheshenbek
23:19
не. мой кореш лёха убица пива.
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Misha Stahh
23:18
какой же тупой долбоебизм)))
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Кукурузный Штеуд
23:18
Берёшь и читаешь! https://www.wsj.com/articles/russian-oil-flows-but-increasingly-under-the-radar-11650541684
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
saf-saf
23:15
Ты путаешь гвоздик и болт, и я свой болт на тебя положил)))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
sanchez521
23:15
Херню несешь. Нефтепереработка настроена на конкретную нефть. Направить туда смесь - "это так не работает".
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Светлана Гузнева
23:13
Сожалею, но кроме русского языка и ломанного английского других языков не знаю, т. к. родидась в России и 98% жизни здесь живу. Если не понимаешь, значит чурка приезжий, работу приехал у русских отби...
AMD, NVIDIA, Intel и Apple могут вернуться в РФ – США отменила санкции на поставки ПО и оборудования
sanchez521
23:13
Фейк - не фейк, а когда людей штрафуют за маникюр и кроссовки желто-синего цвета - это говорит многое о стране. так что ничего удивительного в новости нет.
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Ам Шегар
23:11
При капитализме не решаются социальные проблемы. Голод - одна из них. При капитализме существует лишь стремление капитала - к бесконечной наживе и эксплуатации народа. Для это все средства хороши: гол...
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем