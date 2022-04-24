ООН прекрасно осознаёт, что надвигается глобальный голод, но продолжает свою привычную практику красивых деклараций и громких слов

Излюбленное дело западных политиков – это спекуляции на тему демократии и равенства. Что происходит в реальности мы с вами прекрасно знаем, но там искренне верят, что искусственное увеличение процентного соотношения женщин среди глав предприятий, сценаристов, режиссёров и программистов и есть та демократия, о которой все так мечтают. Нам кажется, что нет никакого смысла доверять съёмки фильма человеку исходя из гендерных признаков. Это тупиковое отклонение от нормы, когда любая должность должна доставаться исходя из личных характеристик, а не пола и принадлежности к той или иной категории меньшинств. Но мы отвлеклись.

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До пандемии коронавируса у нас не было шанса оценить правдивость слов больших европейских политиков, рассказывавших нам о равенстве и братстве народов мира. А вот ситуация с распределением вакцин показала, что собой представляет западная демократия. Помните, как всем миром травили российскую вакцину? Почитайте об этом на досуге. Так вот, когда дело дошло до распределения доз, то богатые страны забрали себе почти всё. Спустя несколько месяцев Германия, Великобритания, Франция и несколько других богатейших держав сжалились над Восточной Европой, после чего вакцины туда всё же дошли, а вот в Африке до сих пор проблемы, ведь судьба жителей этих стран никого не интересуют. Дала ли западная демократия сбой, или никакого мирового единства развитых стран и не было, уже не так важно, ведь теперь мы знаем, что случится с миром, когда разразится следующая глобальная катастрофа. И она вот-вот произойдёт.

По мнению генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, человечество находится на пороге глобального экономического кризиса, которого не было со Второй мировой войны. Вполне возможно, что не было никогда, но в данном случае такие детали мы опустим. Сообщается, что не менее 20% всех людей на планете будут голодать, а это 1.7 миллиарда человек, многие из которых последние годы находились на грани катастрофы. Многие страны, в которых сегодня наблюдается особо острая нехватка пищи, часто представляют собой горячие точки, в которых либо ведутся, либо недавно завершились войны. Мы не будем все их перечислять, достаточно сказать, что в каждой побывали Американские демократы, выкачивавшие из народов триллионы долларов на протяжение десятилетий. Кого-то оставили в покое, выжав всё до последней капли, а где-то война выгодна в свете политической конъюнктуры.

Что до Антониу Гутерриша, то он винит во всём Россию. Давайте к фактам: экспорт зерновых продуктов из Украины составлял 30% мирового рынка, тогда как Россия и Украина производят 55% подсолнечного масла, потребляемого жителями Земли. Несложно догадаться, что в 2022 году урожая подсолнечника не будет, также как не будет сахара и зерновых культур. Западная Украина в этом плане почти бесполезна, поскольку основное количество поставок приходится с центральных, восточных и южных областей. Но и это всего лишь детали, ведь в условиях военных действий ожидать что фермеры выйдут на поля – верх наивности. Если вы внимательно изучите новости на эту тему, то услышите о подрывах сельскохозяйственной техники на минах и страхе местных жителей выходить на поля под разными предлогами. Эта история гораздо сложнее, чем кажется, поэтому давайте пока без подробностей.

ООН и западные страны прекрасно осознают, что приближается небывалый спад экономики. Там понимают, что голодать будут миллиарды, но вместо того, чтобы как можно скорее решить вопрос Украины дипломатическим путём, только зажигают конфликт. Может показаться, что западные политики сошли с ума, вот только это не совсем так. Вы прекрасно знаете о том, что в последний месяц на территорию Украины загоняют составы с оружием и боеприпасами, тогда как обратно вагоны идут забитые зерновыми, сахаром и подсолнечником. Предполагаем, что европейцы пытаются заранее подстелить соломку, забивая склады дефицитным товаром. Нет никаких сомнений, что с жителями Африки никто ничем не поделится.

А между тем при ООН создана комиссия и важных политиков, которые уже разработали программу помощи для голодающих стран. Никаких чётких фраз вы не услышите. Вместо конкретики призывы к богатым странам скинуться в помощь нуждающимся. Например, поделиться излишками, снять экспортные ограничения, помочь финансово и многое другие. Также предлагается активнее отказываться от угля и газа, пытаясь переходить на возобновляемые источники энергии. Мы бы спросили, при чём тут тема голода, но у белых воротничков из ООН свои планы на мир.

Если вы думали, что на этом дебаты важных политиков из ООН завершаются, то сильно ошиблись. Во-первых, они планируют полностью решить проблему голода к 2030 году (почему так быстро?). Во-вторых, там не забывают кидать камни в сторону России. Западные политики осознают, что санкции нанесли удар по европейцам и поставили на грань выживания жителей Африки, Йемена и других стран, но полагают, что нужно продолжать. Представители США свято верят в необходимость исключить РФ из глобальной мировой экономики. Что любопытно, если это случится, то голодать придётся самим европейцам, а ещё мёрзнуть зимой и страдать от жары летом. Видимо в США считают, что страдания европейских граждан – это приемлемая потеря в войне за мировой господство. И тут уже не до проблемы мирового голода, ведь многие эксперты полагают, что Россия просто переориентирует свой экспорт на восток, тогда как реальных альтернатив многим продуктам просто не будет. Источник.

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P.S. Было бы неплохо отправить всех тех, кто сегодня решает судьбы миллиардов людей к детям на заглавном изображении. Пусть бы объяснили этим малышам, почему их нужно принести в жертву национальным интересам США.