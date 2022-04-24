Можно ли купить игровую видеокарту до 30 000 рублей? Давайте разбираться

Сегодня уже бесполезно рассуждать на тему того, подешевели бы в России видеокарты, если бы не было санкций. Вопрос скорее риторический, ведь санкции есть, а западные политики будет делать всё, чтобы навредить обычным жителям страны. Да, именно на обычных граждан всегда приходится основной удар. Скорее всего, Роман Абрамович уже нашёл у кого одолжить пару миллионов долларов и сейчас готовится продать клуб за несколько миллиардов евро. А вот жители РФ должны смотреть на уродливое лицо демократии, когда одной рукой поглаживая сирийских беженцев по голове, европейцы годами бомбили их дома и убивали родных и близких. Так вот, теперь эта самая рука решила как следует пройтись по России, убирая привычные товары с полок и уничтожая банковскую систему. Только не пишите в комментариях о том, кто во всём этом виноват. Если вы полагаете, что демократия предполагает исключения, то сильно заблуждаетесь. Но мы отошли от нашей темы.

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Так вот, надеяться на то, что видеокарты вскоре подешевеют, нам никто не запрещает, но реальность такова, что пока снижение цен немного замедлилось. Отдельные позиции выглядят намного выгоднее, чем другие, а значит нужно об этом поговорить. Сегодня мы предлагаем оставить дорогие видеокарты за бортом, сосредоточившись на том, что подходит для минимальной сборки, которая позволит вам играть во все игры.

Если у вас имеются на руках 40 000 рублей, то даже не задумываясь берите GeForce GTX 1660. Это единственная видеокарта из нашего списка, которая гарантирует неплохой потенциал на пару лет. Да, она не тянет игры на максимальных настройках графики в 1080р, но это и не требуется, ведь у этой карты другие задачи. Где-то придётся подкорректировать настройки руками, в большинстве игр получится играть на высоких, ну а в самых требовательных проектах можно поэкспериментировать с тенями и дальностью прорисовки.

Radeon RX 6500 XT – это самая непопулярная видеокарта среди геймеров. В наше время очень важен хороший имидж, а AMD умудрилась выставить на сильно урезанную мидель цену в 199 долларов, а после разрешить партнёрам продавать её за 300 евро. Сегодня во многих европейских магазинах Radeon RX 6500 XT можно встретить по близкой к рекомендованной стоимости, но время безвозвратно упущено. Со своей стороны отметим, что данная карта практически не уступает GeForce GTX 1660, поэтому если вас не смущает антиреклама и красный шильдик на коробке, то смело берите AMD. В большинстве игр удастся выставить настройки на высокие, что весьма недурно для 37 тысяч рублей. Кстати, как вы можете убедиться, по сравнению с началом апреля данная модель подешевела на 26 000 рублей.

А вот GeForce GTX 1650 брать не советуем. Иногда видеокарты на этом графическом чипе неплохо дешевеют, но сегодня интересных предложений просто нет, поэтому лучше доплатить пару тысяч и взять Radeon RX 6500 XT. Нам это кажется единственно разумным решением. А вот GeForce GTX 1050 Ti пусть и медленнее, но позволяет неплохо сэкономить. Пожалуй, это единственная видеокарта до 30 000 рублей, которая вообще может запускать все игры. Разрешение придётся ставить на среднее, но здесь уже решать вам: доплатить или довольствоваться тем, что даёт GeForce GTX 1050 Ti.

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Для бюджетных сборок есть идеальный вариант в виде GeForce GT 1030. Давайте думать: играть в World of Tanks, World of Warships и Dota2 на ней вы сможете. На GeForce GT 1030 будет летать Counter-Strike: Global Offensive, что позволяет среднестатистическому геймеру сэкономить десятки тысяч рублей. Зачем вообще платить 40 тысяч за видеокарту, если все ваши любимые игры без проблем идут на модели за 8490 рублей?