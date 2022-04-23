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Бюджетные видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
GeForce RTX 3070 впервые за 15 месяцев стоит дешевле 100 000 рублей
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Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Далеко не всегда обычный покупатель может сделать правильный выбор. Часто мы видим, как два абсолютно разных товара стоят почти одинаково, что порождает много вопросов, ведь определить наиболее качественный – это целая наука. Если речь идёт о компьютерных комплектующих, то похвастать серьёзными знаниями по предмету могут единицы. Кто-то пытается сделать правильный выбор на основе роликов из интернета. Некоторые предпочитают слушать своих знакомых, а многие и вовсе ориентируются на советы продавцов из магазинов. У кого из них больше шансов купить наиболее выгодное предложение, мы не знаем, но в данном случае предлагаем вам список оптимальных видеокарт на 23 апреля 2022 года.

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Сегодня обойдёмся без флагманов и моделей за 100 000 рублей, хотя в конце материала есть несколько гостей из верхнего ценового сегмента. Начнём с GeForce RTX 3050. В момент появления на российском рынке этот графический чип стоил 47 тысяч рублей, что вызвало бурю возмущений, ведь потенциальные покупатели были несогласны платить столько денег за самое бюджетное решение NVIDIA в текущем поколении. Время шло, на геймеров обрушилась вся сила санкций, а сегодня модель производства ASUS стоит 57 тысяч рублей. Мы не станем вас вводить в заблуждение, уверяя в том, что это дёшево, но если сравнить с другими предложениями, то всё становится не так уж и плохо.

К примеру, всего на несколько тысяч рублей дешевле GeForce GTX 1660 SUPER. Мы не отрицаем, что эта видеокарта имеет отличный потенциал и прекрасно справляется с играми в разрешении 1080р, но нам кажется, что GeForce RTX 3050 гораздо интереснее. Так, она не только слегка быстрее, но и получила трассировку лучей. Сама по себе технология не является каким-то откровением, но позволяет заглянуть в будущее игровой индустрии. Ещё немного сэкономить можно купив видеокарту GeForce GTX 1660 SUPER производства Palit. Здесь всего один кулер, а значит видеокарта немного шумновата, но зато вы можете оставить себе 3000 рублей, направив их на другие нужды.

В качестве альтернативы предлагаем рассмотреть GeForce GTX 1660 Ti. Видеокарта производства ASUS лично нам нравится намного больше, чем более дешёвая GeForce GTX 1660 SUPER от Palit. Это не значит, что мы правы, ведь последняя имеет более скоростную память, поэтому в некоторых играх будет быстрее. Выбирайте сами, ведь для кого-то важен каждый процент, в то время как другие ценят эффективную систему охлаждения и тишину во время работы.

Дешевле GeForce GTX 1660 сегодня мы вам ничего предлагать не будем. Если сравнивать с ценой на конец марта, то видеокарта подешевела на 60%, что делает её прекрасным выбором для тех, у кого в кармане лежит всего 40 тысяч рублей. Играть на максималках в 1080р у вас не выйдет, но экономия в 12 000 рублей того стоит.

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RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

На сладкое мы решили выложить две модели графического чипа GeForce RTX 3070. Обе выпущены Palit, но получили различные системы охлаждения. Нам больше нравится на три кулера, но стоит она на 6 тысяч дороже. Вообще мы очень давно не видели видеокарту GeForce RTX 3070 дешевле 100 000 рублей. Будем надеяться, что цены упадут ещё, а уже вскоре мы увидим ещё больше выгодных предложений.

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#видеокарты #скидки #geforce gtx 1660
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