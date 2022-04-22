А вот процессоры Intel пока не вернулись к ценам, которые мы наблюдали в феврале

Когда вы покупаете новый компьютер, то исходите не только из личных предпочтений, но и собственных экономических возможностей. Это значит, что даже если бы вам хотелось взять флагманскую GeForce RTX 3090, то вы не сделаете это только потому, что не имеете на руках достаточного количества денег. Но если с видеокартами всё линейно – купил, поставил, забыл – то с процессорами всё гораздо сложнее. Нет никакой тайны в том, что того, какой камень вы купили, зависит цена на материнскую плату, оперативную память и многое другое. Флагманы тянут за собой десятки тысяч рублей дополнительных растрат, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие наши читатели предпочитают что-то попроще.

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Сегодня мы рассмотрим наиболее выгодные предложения, которые не введут вас в растраты, но и не превратят ваш компьютер в аналог черепахи. Вообще начать мы хотели с другого процессора, но для тех, кто готов немного потратиться, рекомендуем Core i5-12600. Алгоритм действий простой: берёте материнскую плату до 150 долларов, память DDR4-3200, блок питания исходя из потребностей видеокарты и твердотельный накопитель. За бренды не цепляемся, а на выходе получаем очень шустрый системный блок, собранный на коленке с огромной экономией.

Немного дешевле будет сборка на Core i5-12400F. Здесь вам и нетребовательный процессор, и отличные показатели в играх, и отсутствие необходимости гнаться за дорогими комплектующими. С нашей точки зрения, Core i5-12400F немного дороговат, но несмотря на укрепление рубля, российские магазины скидывают на него цену очень неохотно. Всё дело в относительно высоком спросе, а значит ждать возвращения к ценовой политике начала февраля придётся ещё не один месяц.

Незаслуженно позабыт Core i5-11600. При аналогичной цене с Core i5-12400F здесь вы получаете интегрированную графику. Да, играть в новые игры не выйдет, но ведь не всем компьютер нужен для игр. Core i5-11600 намного перспективнее и мощнее Core i5-12400F, а сборка на его основе будет аналогична по стоимости или даже дешевле, ведь материнские платы на старом сокете берут не так охотно, как новые. Не забывайте о более высоких тактовых частотах Core i5-11600, ведь здесь в наличии 4.8 ГГц, что на 400 МГц больше, чем у Core i5-12400F.

Если процессоры Intel дешевеют неохотно, то у AMD таких проблем нет. Ryzen 5 5600X сегодня можно купить за 26 тысяч рублей, что даже ниже рекомендованной стоимости на начало продаж. Мы знаем, что в Европе дешевле, но ведь вы не забыли, что всё это происходит в условиях санкций. Что до Ryzen 5 5600X, то это один из самых популярных процессоров на планете. Предлагаемая модель идёт без кулера, а мы вам советуем взять более мощный от старшего Ryzen 7 5800X. Это позволить ощутимо разогнать свой камень за счёт повышенной эффективности системы охлаждения.

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Для тех, кто не может себе позволить видеокарту прямо сейчас, но хочет собрать мощный компьютер, мы предлагаем присмотреться к Ryzen 5 5600G. Сборка не будет стоить очень дорого, а за счёт низких цен на материнские платы и оперативную память можно неплохо сэкономить. Процессор отлично впишется в уже готовую сборку в качестве замены устаревшему камню первых двух поколений. Если у вас есть видеокарта, то берите Ryzen 5 5600X, ведь в данном случае сам процессор немного уступает обычной версии без графического ядра.