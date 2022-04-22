Ну а пока Биткоин снова дешевеет на фоне заявления ФРС США

Если вы ещё не привыкли к тому, что криптовалюты представляют собой своеобразный аналог Американских горок, то самое время сбросить шоры с глаз и посмотреть на происходящее трезво. Очевидно, что сегодня нет единой движущей силы, которая единолично управляет Биткоином. Это невозможно по определению, ведь криптовалюта сильно децентрализована. Но это не значит, что в умелых руках цифровое золото не может менять направление движения. Например, после резкого обвала в начале 2022 года стало известно об активизации Китов. Так принято называть держателей огромных состояний в Биткоинах, которые обладают доступом к неограниченным финансовым капиталам и занимаются скупкой или продажей цифровых активов.

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В первой половине 2021 года Киты активно выкупали Биткоины с рынка, подталкивая курс вверх. После достижения определённой отметки, эти ребята устроили большую распродажу, а пиковые значения накоплений датированы октябрём прошлого года. В последние два месяца Киты снова занялись скупкой Биткоинов, а после очередного падения курса ниже 40 000 долларов за монету только усилили свои позиции. Эксперты констатируют, что до октябрьских максимумов ещё далеко, но всё идёт к тому, что крупная рыба продолжит набивать свои карманы криптовалютой.

На фоне этого казалось, что Биткоин должен подорожать, но тут в дело вступили представители ФРС США. В последнее время мир поглотили санкции, а жителей ЕС волнует цена на газ и энергоносители. Американцы обсуждают подорожание бензина, а об экономических проблемах все вдруг позабыли. Вот только проблемы эти никуда не делись. Так, ФРС сообщила о намерении ужесточить кредитную политику, что приведёт к росту базовой процентной ставки. Приходится констатировать, что подобное заявление прозвучало в самый неподходящий момент. Аналитики уже заговорили о просыпающихся быках, которые должны были способствовать взрывному росту Биткоина.

Поскольку криптовалюты относятся к активам с высокими рисками, то первыми начинают беспокоиться инвесторы. Многие из них рассматривают Биткоин в качестве временного инструмента, позволяющего быстро нарастить прибыль. К примеру, вы купили цифровое золото по 40 000 за монету на 4 миллиона долларов. После подорожания до 45 000 можно выйти из игры в большом плюсе. Более рискованные остаются в игре, но это уже выбор каждого инвестора. Ясно, что на фоне очередных заявлений ФРС интерес инвесторов к цифровым активам падает.

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А вообще не всё так плохо, ведь эксперты полагают, что в настоящее время нет никаких фундаментальных препятствий, сдерживающих рост Биткоина. Ещё в первом полугодии он должен ощутимо подорожать, а ближайшая отметка, которая и решит судьбу цифрового золота, находится на уровне 46 198 долларов. Нас уверяют, что следующая волна достигнет именно этой отметки, а после устремится до 50 000 долларов и выше. Учтите, что это всего лишь прогнозы, верить или нет в которые вы решаете самостоятельно.