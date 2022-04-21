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Компьютер за 30 000р против DOTA2 и World of Tanks – на что способен Core i7-3930K в 2022 году
Старый системный блок 2011 года попал в руки мастера, где удивил видавших виды блогеров
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Многие наши читатели покупают компьютер только с одной целью: использовать в качестве игровой станции. В этом случае нужно сделать всё возможное, чтобы система оказалась максимально производительной, а иначе придётся наслаждаться постоянными зависаниями и ужасной картинкой. Кто-то предпочитает ориентироваться на вторичный рынок, поскольку считает, что можно неплохо сэкономить. Ну а есть и такие, для кого существует только новое железо. Вообще мы не советуем покупать компьютер, не разобравшись в том, что нужно лично вам. Особенно это актуально для вторичного рынка. Если вам не повезёт, и вы попадёте на мошенника, то он без зазрения совести продаст вам устаревшее нерабочее железо под видом игрового компьютера. В то же время, достаточно только прийти в магазин с неправильными вопросами, как ушлые продавцы будут пытаться «впарить» вам залежалый товар.

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Если вы решили брать бывший в употреблении компьютер, то лучше поспрашивать у знакомых. Есть надежда, что они отнесутся к вам с пониманием, предупредив о потенциальных проблемах и неожиданных сюрпризах собственной машины. Один из таких ребят принёс в мастерскую к Даниилу Герасимову (Daniil Gerasimov) очень странный и нестандартный системный блок. Если вы любите флагманы, то старичок вам обязательно понравится.

Начнём с того, что материнская плата имеет верхнее подключение, что сегодня наблюдается крайне редко. Поскольку системный блок собирался в 2011 году, то было странно увидеть корпус со стеклянной дверцей. Сам компьютер основан на процессоре Core i7-3930K. Это суперфлагман, который получил 6 ядер и 12 потоков и работал на тактовой частоте 3.8 ГГц. Для 2011 года это был настоящий монстр, предлагавший гораздо больше, чем могло себе позволить большинство энтузиастов. Подстать процессору и материнская плата. Это топовая модель, которая имела 8 слотов для оперативной памяти. Вы удивитесь, но все они заняты планками по 4 Гб на каждый (всего 32 Гб). При этом тактовая частота держит всё ту же высокую планку: 1866 МГц. Ну и как вишенка на торте здесь установлена видеокарта Redeon RX 560. Судя по всему, изначально карта была другая, но судьба её новому владельцу не известна.

Так вот, парень принёс системный блок и попросил разобраться, сможет ли он запускать DOTA2 и World of Tanks. После обслуживания пришло время тестов. Как оказалось, старый системник тянет DOTA2 на стабильных 100 кадрах в секунду. А вот World of Tanks демонстрирует скромные 40 fps. Можно себя утешать, что это на максимальных настройках, но видеокарта Redeon RX 560 явно не годится для покорения игровых вершин в 2022 году.

Блогер констатирует, что 11 лет назад это был просто игровой монстр. Увы, но сегодня он не может тягаться с суперскоростными новинками, но это и не требуется, ведь новых владелец заплатил за него всего 30 000 рублей. По факту, сегодня вы даже не сможете купить за эти деньги нормальный процессор. Это значит, что для нетребовательных геймеров такой старый компьютер остаётся отличным выбором, но мы всё же рекомендуем проводить тесты, прежде чем платить даже такую скромную сумму.

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#core i7-3930k
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