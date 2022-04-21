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Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
В своих расчётах аналитики использовали индекс сникерса, что позволило прийти к выводу, что рубль недооценён на 70%
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После второй мировой войны США смогли не только занять место крупнейшей экономики на планете, но и превратить доллар в основной золотовалютный резерв для сотен стран. Сегодня это позволяет американцам наслаждаться всеми благами цивилизации, ведь в качестве оплаты за товары и услуги можно вносить обычные перемазанные краской бумажки. Только не говорите, что так делают все, ибо это не так. Давайте к примерам. Россия занимается экспортом нефти и газа, получая также прибыль за счёт продажи цветных металлов и многих других полезных ископаемых. Именно поэтому российский рубль прочно завязан на получаемой прибыли и имеет поддержку за счёт реальной ресурсной базы. Увы, но большая часть этой самой базы – это те же зелёные фантики, но тут выбора почти нет. В то же время Американцы могут себе позволить иметь огромный дефицит между экспортом и импортом, закрывая дыры при помощи кредитов и своих зелёных фантиков.

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Сколько всё это ещё будет продолжаться, экономисты ответить не могут, но многие из них уверяют, что США намеренно давят на экономики других стран, что приводит к падению уровня жизни и снижению курса национальной валюты. На самом деле всё логично. Представьте себе, что вы получаете 100 000 рублей в месяц. Сегодня это 1200 долларов, что откровенно мало, если сравнивать с зарплатой высококвалифицированного немца. А что, если вам скажут, что российский рубль недооценён, что на самом деле он должен стоить гораздо дороже? Представьте себе, что, имея эти же 100 000 рублей, вы вдруг получаете значительно возросшую покупательскую способность национальной валюты. Очевидно, что Америка этого не допустит, ведь тогда гегемония доллара развалится, но мы предлагаем вам просто пофантазировать.

Дело в том, что аналитики журнала «Известия» решили выяснить, насколько недооценены те или иные национальные валюты. Эксперты журнала The Economist для таких целей используют так называемый «индекс бигмака», но в настоящее время в РФ закусочные McDonald’s закрыты, поэтому пришлось пойти на эксперимент, создав «индекс снекерса». В качестве основы выступил батончик сникерс на 50 грамм. Компания Mars Incorporated в 2020 году умудрилась занять 37% долю в мировом производстве батончиков с доходом около 2 миллиардов долларов.

Расчёт производился следующим образом: цена на сникерс в РФ и нескольких других странах делилась на цену аналогичного батончика в долларах в среднем по США. После этого можно было прийти к выводам о том, насколько сильно недооценена та или иная национальная валюта. Посмотреть таблицу можно выше, ну а мы можем констатировать, что реальный курс рубля должен находиться на отметке 47.86 за 1 американский доллар. Если вы думали, что с другими валютами лучше, то сильно ошиблись. Например, индонезийская рупия и вовсе торгуется на 132 514% ниже своего реального курса, а значит текущий курс в 14 344 рупии на самом деле должен составлять всего 10.82 за 1 доллара США. А вот евро переоценён, что наводит на интересные размышления.

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Нет никаких сомнений, что выгодоприобретателями текущей финансовой мировой системы является Европейский союз и США. Именно они пичкают нас фантиками, обеспеченными лишь биржевыми спекуляциями и кредитами, отдавать которые никто не намерен.

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#экономика #рубль
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