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Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X стоит ниже 50 000 рублей
Ищем самые выгодные предложения на флагманские процессоры по разумной цене
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Только не говорите, что вы никогда не хотели купить самый быстрый настольный процессор на планете. Автор данного поста много лет подряд радовал себя подобными игрушками, но после Core i7-7700K решил больше не переплачивать за эксклюзивность и возможность дополнительных 10% производительности за счёт разгонного потенциала. Всё это стоит слишком много денег и в итоге не окупается. И всё же, многие покупают флагманы не потому, что это выгодно, а только потому, что могут себе позволить. Если вы давно хотели сменить свой камень на что-то более серьёзное, то читайте подборку самых скоростных чипов в магазине Ситилинк.

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Как обычно, начнём с Core i9-12900K. Обязательно учитывайте, что вам нужно будет покупать эффективную систему охлаждения. Кроме того, для достижения стабильно высоких тактовых частот не обойтись без мощной брендовой материнской платы. Оперативную память советуем брать только стандарта DDR5-5200, и не говорите, что это очень дорого. Если вы не можете себе всё это позволить, то нужно ориентироваться на что-то попроще. Например, на Core i3-12100.

Вообще это не значит, что вам обязательно покупать процессор Intel, ведь всегда есть возможность собрать новую машину на базе Ryzen 9 5950X. Отметим, что с момента начала продаж он не опускался ниже 70 000 рублей, а в последние дни цена плавно приблизилась к заветной отметке. При этом Ryzen 9 5950X позволяет получить ультимативный уровень производительности намного дешевле, чем Core i9-12900K. Что до игр, то вы и без нас знаете, что решающее слово в таких вопросах за видеокартой. Если вы разогнали свой Core i9-12900K при помощи самой дорогой системы жидкостного охлаждения, но вместо GeForce RTX 3080 взяли GeForce RTX 3070, то окажетесь позади владельца менее дорогой сборки на Ryzen 5 5600X с видеокартой GeForce RTX 3080.

Неплохой альтернативой флагманам может выступить Core i7 12700K. Не стоит обольщаться, потратиться на него придётся по полной программе, ведь без правильной материнской платы и оперативной памяти он не сможет достигать максимальных показателей, которые вы видели в тестах в сети. И всё же, сэкономить можно, а если у вас не стоит задача выжать всё из нового камня, то потеря 7% по сравнению с флагманами позволит купить дополнительный твердотельный накопитель.

После выхода 12-го поколения процессоров Intel, все внезапно позабыли о существовании Core i9-11900K. А зря, ведь в реальных задачах он почти не уступает более новому Core i9-12900K, а стоит дешевле. Также учитывайте, что можно сэкономить на оперативной памяти, а материнские платы давно лежат на прилавках из-за чего уже получили максимальные скидки.

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Вполне неплохим выбором станет Ryzen 9 5900X. Давненько мы не видели, чтобы этот камень стоил ниже 50 000 рублей. Признаём, в Европе и США цены ещё ниже, но пока действуют санкции, ожидать аналогичных скидок в РФ не приходится. Вообще нужно понимать, что чем менее требователен сам процессор, тем дешевле вам обойдётся система. Сюда прибавляйте не только уже указанные компоненты, но и блок питания, ведь в последние годы камни становятся всё более прожорливыми.

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#процессоры #скидки #ryzen 9 5900x
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