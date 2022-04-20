Иногда кажется, что кроме денег Лизу Су вообще ничего не волнует. А может быть так и есть?

Radeon RX 6500 ХТ стала настоящим провалом. Не то чтобы видеокарта была такой плохой, как о ней пишут журналисты. На самом деле она неплохо справляется с разрешением 1080р, где с лёгкостью вытягивает большинство игр на высоких графических настройках. Это весьма недурно, вот только явно не соответствует ценнику, который AMD установила на этот графический чип в начале продаж. Известно, что только рекомендованная стоимость бюджетной карты равнялась 199 долларам, которые ещё подросли европейских магазинах при пересчёте в евро. Платить столько за 4 Гб видеопамяти и крошечный графический чип просто нелогично, а ведь ещё есть 64-битная шина, которая сводит на нет все усилия инженеров AMD. Если бы за Radeon RX 6500 ХТ просили 150 долларов, то можно было бы выдать Лизе Су медаль, а продажи превысили бы все разумные пределы. Вот только вместо этого партнёры AMD стали просить за видеокарту больше 300 долларов, что вызвало благородный гнев экспертов и обычных геймеров.

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Ясно, что покупать скандальную видеокарту не будут, а цена на неё не опустится ниже рекомендованной. При этом, если ещё недавно казалось, что AMD опомнится, то сегодня нет никаких сомнений, что кроме маржи там больше никого ничего не волнует. Прийти к столь пессимистичным выводам нас сподвигли продажи новой Radeon RX 6400 стартовавшие сегодня. Видеокарта тихо поступила на прилавки, а AMD старается не привлекать к этому событию внимания. Увы, не получится, ведь в современном мире новости расходятся быстро, а тем более такие скандальные.

Для понимания происходящего мы предлагаем вам ознакомиться с таблицей характеристик линейки графических чипов AMD текущего поколения. Последней более-менее цельной видеокартой стала Radeon RX 6600. Графический чип с приставкой «ХТ» немного быстрее, но в данном случае даже удешевлённая версия получила 11 миллиардов транзисторов и предлагает пиковую мощность до 9 TFLOPs. А вот дальше у красных всё пошло под нож. При этом, если Radeon RX 6500 ХТ ещё подаёт признаки жизни, то Radeon RX 6400 и вовсе должен был стоить до 100 долларов, предлагая откровенно низкий уровень производительности. Нам кажется, что эта видеокарта окажется лишь немного быстрее интегрированного графического чипа в Ryzen 7 5700G и точно уступит новой серии Ryzen 6000, которая будет доступна только для ноутбуков и выполнена по 6-нм техпроцессу.

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Единственный плюс Radeon RX 6400 состоит в отсутствие необходимости в дополнительном разъёме питания. Это значит, что вы сможете установить её на самый бюджетный блок питания, где она будет работать без особенных проблем. Эксперты отмечают, что Radeon RX 6400 получила идентичные параметры со встроенным графическим чипом Radeon 680M. Это значит, что AMD пытается нам продать крошечный GPU мобильного уровня по цене в 160 долларов. Отдельно отмечается, что за кастомные модели партнёры AMD будут просить гораздо дороже, ну а в Европе видеокарта и вовсе может стоить около 200 евро.