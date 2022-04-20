Во второй половине 2022 года в продажу поступят также процессоры AMD и Intel и видеокарты AMD

Уже нет никаких сомнений, что вторая половина 2022 года будет жаркой. Пожалуй, в последний раз такое мы видели в 2020 году, но тогда полупроводниковый кризис свёл на нет все усилия полупроводниковых гигантов. Так, игровые приставки поступили в продажу ограниченным тиражом, а спустя полтора года PlayStation 5 и Xbox Series X остаются в дефиците. Немного лучше положение с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, которые только спустя полтора года получили первую скидку. Учтите, что раньше что-то подобное происходило уже спустя полгода, но нехватка мощностей привела к тому, что выбора ни у производителя, ни у потенциальных покупателей не было. Проблему с доступом к видеокартам вы знаете не хуже нас, но здесь сложность была не только в нехватке мощностей, но и в криптовалютной лихорадке. Майнеры поглотили рынок видеокарт и только совсем недавно оставили его в покое вследствие низкой доходности и ожидания прихода Proof of stake (PoS).

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Ну а во второй половине 2022 года случится выход процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения и AMD Ryzen 7000-й серии. Первые будут построены на 10-нм технологическом процессе, ну а вторые совершат переход на 5 нанометров. Поскольку все мы ждём именно видеокарты, то давайте поговорим именно о них. Начнём с Radeon RX 7000-й серии, которая поступит в продажу в ноябре-декабре 2022 года. Многочисленные утечки свидетельствуют о том, что инженеры AMD умудрились увеличить в 2 раза число транзисторов, а обновлённая архитектура RDNA3 окажется настолько эффективной, что флагманский Radeon RX 7900 XT надолго займёт место лидера на игровом рынке.









А вот в качестве видеопамяти будет выбрана всё та же GDDR6. Скорее всего, получить доступ к более скоростной GDDR6Х красным так и не удалось. Флагманы будут производиться по 5-нм нормам, а середняки и бюджетные графические процессоры перейдут на 6-нм технологический процесс. Это связано не только с экономией (5-нм техпроцесс явно дороже), но и с желанием получить как можно больше графических чипов, ведь класть все яйца в одну корзинку – это по меньшей мере глупо.

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А вот новая серия графических чипов Ada Lovelace от NVIDIA не только грозит разрушить все планы Лизы Су, но и уже выпущена в виде первых инженерных прототипов. Инсайдеры пишут, что внутреннее тестирование началось. Это можно значить, что уже вскоре мы увидим первые утечки, что позволит составить впечатление о теоретической производительности серии GeForce RTX 4000. О переходе на 5-нм техпроцесс вы знаете, но вас непременно порадует тот факт, что флагманский GeForce RTX 4090 получит 24 Гб суперскоростной видеопамяти GDDR6X 24 Гбит/с. Это позволит совершить качественный скачок в производительности, ведь ещё никогда ни одна пользовательская видеокарта не могла похвастать такими характеристиками. Заплатить за это придётся энергопотреблением, ведь только эталонная модель GeForce RTX 4090 потребует немалые 600 Вт TGP. Согласно слухам, всё это мы увидим уже в сентябре, поэтому мы бы посоветовали вам уже начать копить деньги. Год будет тяжёлый, а из-за санкций цены окажутся намного выше рекомендованных. На самом деле цены и вовсе могут возрасти, ведь ранние утечки свидетельствовали о том, что на этот раз Джесен Хуанг решил порадовать нас ощутимым ростом стоимости.