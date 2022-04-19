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Zelot За пост начислено вознаграждение
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
Многие процессоры стоят дешевле, чем в первой половине февраля
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RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
Лютая 3070 Ti Zotac Extreme недорого в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Если ориентироваться на комментарии наших читателей, то может показаться, что каждый из них владеет флагманским процессором Core i9-12900K, видеокартой за 300 000 рублей и блоком питания, который стоит дороже, чем элитный скаковой конь. И вот здесь приходится задаваться простым вопросом: кто же в таком случае покупает недорогие процессоры, которые являются наиболее популярными в российской рознице? Мы не будем спорить с нашими читателями, которые могут себе позволить менять компьютеры чаще, чем Лиза Су выступает на международных конференциях. Вместо это предлагаем разумной части пользователей присмотреться к наиболее выгодным предложениям на 19 апреля 2022 года. Выбор действительно есть, а все рассказы о том, что сборка системы для дома стоит 200 000 рублей, это всего лишь досужие слухи.

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Прежде всего мы возвращаем вас к мегахиту 2021 года – Ryzen 5 5600X. В данном случае предлагаем рассматривать его в качестве апгрейда, когда путём замены одного процессора можно ощутимо повысить производительность всей системы. В комплекте уже лежит эффективный кулер, что позволяет не беспокоится о поиске достойных кандидатов для отвода тепла от мощного камня. Если вы не планируете играть часто, выбирая старые проверенные временем игры, то обратите внимание на Ryzen 5 5600G. Сборка на основе подобного камня будет выгоднее за счёт интегрированного графического чипа, а также низких требований по питанию и отводу тепла.

Ну а для игр есть Core i3-12100. Здесь вас ждёт всего 4 ядра, но благодаря архитектурным улучшениям и 10-нм техпроцессу, можно получить впечатляющую производительность. Если вы хотите сэкономить на процессоре, перекинув деньги на видеокарту, то Core i3-12100 – это оптимальный вариант. В качестве альтернативы за те же деньги можем посоветовать Core i5-11400F. Учтите, что здесь нет графического ядра, а в играх данный камень будет примерно идентичен Core i3-12100. И всё же, 6 ядер в рабочих задачах явно быстрее, поэтому подумайте и сделайте тот выбор, который устроит лично вас.

Продолжает оставаться актуальным Ryzen 5 3600. Несмотря на конкуренцию, он всё ещё современен и способен справляться с любыми задачами без особых проблем. Ставить на него видеокарту за 200 000 рублей не советуем, но с GeForce GTX 1660 он справится на отлично. Рекомендуем данный камень для новых сборок. Это не только решит вопросы с выбором, но и сэкономит вам целую гору денег.

Раз уж мы начали говорить о процессорах без интегрированной графики, то в Ситилинк есть весьма неплохой Core i3-12100F. Он такой же быстрый, как и обычная версия, но в случае сборки новой машины под современную видеокарту позволяет сэкономить 4 тысячи рублей на пустом месте. Согласитесь, что просто так ни один магазин не сделает вам такой щедрый подарок, если вы не умеете искать выгодные предложения самостоятельно.

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В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X

Ничего менее производительного категорически не рекомендуем. Например, можно сэкономить пару тысяч рублей купив вместо Ryzen 5 3600 старенький Ryzen 5 1600. Не ведитесь на такие предложения. Камень не годится для сборки нового компьютера в 2022 году. Есть ситуации, когда доплатить или сэкономить несколько тысяч возможно, но здесь это не имеет никакого смысла, ведь вы получите медленный неэффективный камень.

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#процессоры #скидки
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