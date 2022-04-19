Если ориентироваться на комментарии наших читателей, то может показаться, что каждый из них владеет флагманским процессором Core i9-12900K, видеокартой за 300 000 рублей и блоком питания, который стоит дороже, чем элитный скаковой конь. И вот здесь приходится задаваться простым вопросом: кто же в таком случае покупает недорогие процессоры, которые являются наиболее популярными в российской рознице? Мы не будем спорить с нашими читателями, которые могут себе позволить менять компьютеры чаще, чем Лиза Су выступает на международных конференциях. Вместо это предлагаем разумной части пользователей присмотреться к наиболее выгодным предложениям на 19 апреля 2022 года. Выбор действительно есть, а все рассказы о том, что сборка системы для дома стоит 200 000 рублей, это всего лишь досужие слухи.
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Прежде всего мы возвращаем вас к мегахиту 2021 года – Ryzen 5 5600X. В данном случае предлагаем рассматривать его в качестве апгрейда, когда путём замены одного процессора можно ощутимо повысить производительность всей системы. В комплекте уже лежит эффективный кулер, что позволяет не беспокоится о поиске достойных кандидатов для отвода тепла от мощного камня. Если вы не планируете играть часто, выбирая старые проверенные временем игры, то обратите внимание на Ryzen 5 5600G. Сборка на основе подобного камня будет выгоднее за счёт интегрированного графического чипа, а также низких требований по питанию и отводу тепла.
Ну а для игр есть Core i3-12100. Здесь вас ждёт всего 4 ядра, но благодаря архитектурным улучшениям и 10-нм техпроцессу, можно получить впечатляющую производительность. Если вы хотите сэкономить на процессоре, перекинув деньги на видеокарту, то Core i3-12100 – это оптимальный вариант. В качестве альтернативы за те же деньги можем посоветовать Core i5-11400F. Учтите, что здесь нет графического ядра, а в играх данный камень будет примерно идентичен Core i3-12100. И всё же, 6 ядер в рабочих задачах явно быстрее, поэтому подумайте и сделайте тот выбор, который устроит лично вас.
Продолжает оставаться актуальным Ryzen 5 3600. Несмотря на конкуренцию, он всё ещё современен и способен справляться с любыми задачами без особых проблем. Ставить на него видеокарту за 200 000 рублей не советуем, но с GeForce GTX 1660 он справится на отлично. Рекомендуем данный камень для новых сборок. Это не только решит вопросы с выбором, но и сэкономит вам целую гору денег.
Раз уж мы начали говорить о процессорах без интегрированной графики, то в Ситилинк есть весьма неплохой Core i3-12100F. Он такой же быстрый, как и обычная версия, но в случае сборки новой машины под современную видеокарту позволяет сэкономить 4 тысячи рублей на пустом месте. Согласитесь, что просто так ни один магазин не сделает вам такой щедрый подарок, если вы не умеете искать выгодные предложения самостоятельно.
Ничего менее производительного категорически не рекомендуем. Например, можно сэкономить пару тысяч рублей купив вместо Ryzen 5 3600 старенький Ryzen 5 1600. Не ведитесь на такие предложения. Камень не годится для сборки нового компьютера в 2022 году. Есть ситуации, когда доплатить или сэкономить несколько тысяч возможно, но здесь это не имеет никакого смысла, ведь вы получите медленный неэффективный камень.