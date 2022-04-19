В настоящее время полицейский даёт показания, и ему грозит реальный срок

Помните, как ещё десять лет назад в прессе писали о мошенниках, которые выманивают о доверчивых людей деньги на вокзалах при помощи хитроумных игр и лотерей? Сегодня такие случаи единичны, ведь большинство мошенников переместилось в виртуальное пространство. Там эти люди чувствуют себя защищёнными, используя для совершения злодеяний специальные браузеры с подменой IP. Вычислить мошенников трудно, но работа в этом направлении идёт. Одновременно с этим правоохранители отмечают резкий рост числа преступлений, так или иначе связанных с криптовалютами. В первую очередь причина в огромных деньгах, вращающихся в этой сфере. Ну и не стоит забывать, что цифровые активы можно легко перемещать между странами и континентами, что позволяет вывести их далеко за пределами совершённого преступления.

реклама

Но если к держателям криптовалют окружающие относятся сдержанно, то майнеров недолюбливают абсолютно везде. Кто-то откровенно ненавидит их из-за проблем с доступом к видеокартам. Другие – и сами бы хотели копать Эфир, но не могут этого делать по финансовым причинам. И вообще, майнер у многих ассоциируется с человеком, который добыл свои деньги неправомерным путём. Можно даже сказать, что этот путь близок к незаконному, поэтому экспроприация части виртуальных монеток многим кажется вполне оправданной.

В то же время, если мы вполне допускаем, что жители села могут позариться на работающую ферму одного из приезжих майнеров, то ожидать такого от полиции просто невозможно. Как оказалось, далеко не все сотрудники правоохранительных органов в первую очередь думают о безопасности сограждан. Дело было так: сотрудник МВД РФ города Черногорска узнал, что в одном из гаражей находится ферма, занимающаяся круглосуточной добычей криптовалюты. Информацию о том, откуда полицейский получил такие сведения, журналистам не предоставили. Сам работник МВД не решился отправиться на преступление, но привлёк двух жителей города. Парни взломали замок и попытались вынести железо, но были задержаны, в ходе чего рассказали о своей роли и идее сотрудника полиции.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X

Судя по представленным фотографиям, в гараже находился майнер, копающий Биткоины. Согласно данным следствия, устройство оценивается в 550 тысяч рублей. Вся троица даёт показания, а вот как сотрудники УФСБ России по Республике Хакасия оказались у гаража в момент кражи, не уточняется. Вполне возможно, что у владельца стояла камера, а сам он вовремя успел вызвать полицию. Всей троице светят реальные сроки, ну а самая печальная судьба ждёт представителя правоохранительных органов. Уже сегодня он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и совершении покушения на кражу в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).