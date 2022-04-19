Полнофункциональный репозиторий был создан за 9 месяцев

Многие эксперты полагают, что уход западного софта из РФ будет иметь самые неожиданные последствия для разработчиков подобного программного обеспечения. Американцам казалось, что как только святой Грааль в виде популярного ПО исчезнет из России, пользователи упадут на колени и станут молить о возвращении. Неясно, кто координировал подобные решения в американском правительстве, но это явно неосведомлённый человек, которому пора на пенсию. Во-первых, всегда есть пиратский софт, во-вторых, этот парень не удосужился узнать о мощной программной базе в самой России. Очевидно, что после возвращения Microsoft говорить о полном отказе от западного софта не приходится, но в ближайшие годы софтверный гигант потеряет самых больших клиентов, годами покупавших виртуальные ключики на сотни миллионов долларов.

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Одним из таких гигантов стал МГТУ им. Н.Э. Баумана. Как стало известно, на 19 апреля 1000 рабочих мест оснащены отечественной разработкой на базе системы Astra Linux. Учтите, что это дома достаточно отформатировать диск С, установив туда новую ОС. В случае крупных разветвлённых систем нужен продукт другого характера, не только отвечающий всем требованиям к современному ПО, но и обладающий отличными показателями защиты. Сообщается, что одной из главных проблем стало отсутствие аналогов западному программному обеспечению среди отечественных разработок. Так, если ОС Astra Linux способна стать основной для рабочих станций, то немалую часть другого ПО пришлось создавать практически с нуля.

Руководство высшего учебного заведения инициировало создание собственного репозитория ещё в 2021 году, что позволило уложиться в сроки, а сейчас в руках российских специалистов находится полноценный комплекс программ. Утверждается, что МГТУ им. Н.Э. Баумана готово поделиться со всеми российскими компаниями своими наработками и опытом. При этом можно будет выбрать тот комплекс программ, который больше подходит для каждой компании или учебного заведения. Кроме того, поскольку сам репозиторий продолжает развиваться, не исключено, что по итогам тех или иных запросов будет создаваться узкоспециализированное программное обеспечение. На данный момент репозиторий включает 50 полноценных программ, при этом специалисты университета констатируют, что ещё два года назад они использовали только иностранные аналоги, выплачивая западным разработчикам огромные суммы. МГТУ им. Н.Э. Баумана прочно подсел на подобное ПО и только санкции помогли мобилизовать внутренние ресурсы.

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Представители ГК «Астра» поделились любопытными цифрами. Например, разработка репозитория длилась всего 9 месяцев, а работа над полным перечнем программного обеспечения была завершена в декабре 2021 года. В создании активно участвовала компания «Крок» и специалисты из НИИ «Восход». Полная интеграция программного комплекса заняла месяц, а в ближайших планах значится масштабирование на другие учебные заведения. Сообщается, что уже сегодня репозиторий способен заменить подавляюще большинство популярных программ от крупных западных компаний. В данном случае уже неважно, является ли российский рынок для Microsoft ключевым, или американцы даже не заметят его потери. Государственные предприятия переориентируются на отечественные разработки, а репутационные потери не купить.