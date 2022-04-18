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Виталик Бутерин поддержал желание Илона Маска купить Твиттер – «ядовитая пилюля» может не сработать
Илон Маск заявил, что у него уже готов план Б, а значит грядёт агрессивное поглощение
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Илон Маск решил купить Твиттер. На прошлой неделе эта информация вызвала бурные обсуждения как среди заинтересованных сторон, так и среди обычных пользователей. До сих пор не ясно, что планирует сделать с платформой миллиардер. С его слов известно, что он хочет демократизировать социальную сеть, расширив возможности для самовыражения и свободы слова, вот только что именно кроется под всем этим, большой вопрос. С целью доказать серьёзность своих планов, Илон уже купил долю в 9.2% за 2.89 миллиарда долларов. После этого он предложил совету акционеров дружественное поглощение за 43 миллиарда долларов. Предложение было действительно щедрым. Дело в том, что после покупки доли в 9.2%, курс акций сильно вырос, а Маск ещё и накинул сверху 20%.

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Несмотря на всё это ключевые акционеры отвергли предложение основателя Tesla, а в итоге совет директоров принял так называемую «ядовитую пилюлю», которая должна заблокировать любые попытки со стороны миллиардера купить любой более или менее значимый пакет акций. Пока противостояние далеко от завершения, поскольку сам Илон не намерен останавливаться на достигнутом. Ну а так как окончательного решения нет, а Маск готовится к агрессивному поглощению, то обе стороны привлекают известных медиаперсон на свою сторону. Одним из первых в поддержку высказался Виталик Бутерин.

Основатель Эфира уверен, что подобная платформа не должна стать собственностью богатого диктатора или миллиардера, но в случае с Илоном Маском всё иначе. Для тех, кто не в курсе событий, поясняем, что речь идёт о наследном принце Саудовской Аравии. Известно, что Аль-Валид бен Талал владеет долей в 5% и категорически отказался от её продажи. Виталик Бутерин предложил подумать, во что бы превратился Твиттер, если бы его купил глава восточной страны с целым рядом этических ограничений. Скорее всего, влияние владельца на платформу было бы критическим, а само она перестала бы соответствовать западным принципам демократии.

Аналогичной точки зрения придерживается и основатель криптобиржи Binance. По словам Чанпэна Чжао, «ядовита пилюля», принятая советом директоров Твиттера, не соответствует интересам акционеров и самой платформы. Высказывается мнение, что действия совета директоров не просто идут в разрез с краткосрочной выгодой, но и направлены на получение личных дивидендов. Очевидно, что в ближайшее время юристы Илона Маска начнут переговорный процесс, также как не исключено, что некоторые представители совета директоров надеются не только получить золотой парашют, но и дополнительные проценты от сделки.

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Пока всё это кажется неопределённым, но Илон Маск успокоил своих единомышленников. Он пишет, что есть план Б, который не позволит противникам поглощения помещать ему купить социальную сеть. Кстати, а что вы думаете на этот счёт? Насколько сильно изменится Твиттер в руках Илона Маска? Пишите об этом в комментариях.

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#илон маск #виталик бутерин #твиттер
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