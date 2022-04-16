Всё это не требует каких-то специальных знаний и навыков

Что делать, если ваш компьютер перестал запускаться? Если мы говорим о пользователях из Европы, то там с высокой долей вероятности предпочтут отнести системный блок в мастерскую. Иногда наши читатели пишут о том, как много берут специалисты в Москве, но вы даже не представляете, сколько за подобные услуги приходится платить в Германии. Оставим этот вопрос и перейдём к российским реалиям. Одна их проблем заключается в нечистоплотности мастеров. Мы не говорим, что в ЕС всё отлично, но такого безобразия нет почти нигде. Так, вы можете принести свой компьютер с небольшой поломкой, но ушлый прощелыга найдёт там целый букет проблем, оценочная стоимость ремонта которых может достигать трети от цены нового оборудования.

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Увы, но здесь всё зависит от вашего везения, ведь никогда не знаешь, говорит ли правду тот или иной специалист в компьютерной мастерской. Именно поэтому мы советуем вам научиться решать мелкие проблемы самостоятельно. Это не значит, что нужно пытаться ремонтировать самые сложные поломки, но попытаться стоит. В новом ролике Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov) предлагается простой гайд по оживлению рабочего компьютера. Известно, что после нажатия на кнопку включения, начинал крутиться кулер на процессоре, но материнская плата не запускала даже BIOS. Первое, что предлагается сделать, снять оперативную память, протереть контакты и вставить обратно. Это может помочь, если внутрь компьютера попало много пыли. А вообще вы могли дотронуться до линейки памяти во время очистки системы с помощью пылесоса.

Также предлагается сбросить BIOS на материнской плате, что помогает решить проблемы, когда в ходе разгона или неправильных настроек компьютер не может запуститься. Не стоит забывать, что можно снять видеокарту, ведь она также может не давать системе работать корректно. В крайнем случае можно попытаться вытащить процессор. На видео мастер проделал все эти операции, включая отключение штекера блока питания от материнской платы. Определить точно, в чём была проблема не удалось, а вот одна из ножек на кулере оказалась неприкручена, что негативно отражалось на температуре из-за неполного контакта с кулером. Мастер вернул всё на место, а после запустил компьютер. Система ожила, ну а вы можете увидеть, что все действия не требуют каких-то особых знаний и умений.

В ходе ремонта мастер столкнулся с курьёзной ситуацией. Так, изначально внутри были замечены муравьи, которые бодро разгуливали по выключенным комплектующим. Через несколько минут вся эта братия куда-то пропала, а блогер так и не смог никого из них отыскать. Будем надеяться, что это были фиксики, которые и починили компьютер, пока блогер протирал оперативную память и наносил термопасту на процессор. Самое главное, чтобы это ребята жили не только в мастерской Даниила Герасимова, не позволяя вашим компьютерам ломаться.

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