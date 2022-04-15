Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Google начала блокировать платную подписку в облачном хранилище для жителей РФ по надуманной причине
Возвращать деньги никто не намерен, хотя доступ к фотографиям и видео пока сохранится
анонсы и реклама
Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Прежде чем переходить к сути вопроса, нужно понимать, что происходящие в мире процессы носят показательный характер и во многом определят то, как крупные технологические компании будут существовать дальше. Уже много лет мы слышим о том, что интернет переходит от полностью анонимного и открытого к сегментированному пространству со своими правилами и законами. Очевидно, что люди на западе и на востоке имеют свой взгляд на культуру и традиции, а значит своеобразная толерантность и практика отмены неприемлемы для больше части жителей планеты. Многим казалось, что интернет ещё многие годы будет медленно переходить из одной фазы в другую, прежде чем границы окончательно закроются. Похоже, антироссийские санкции ускорили этот процесс, а шанса всё вернуть просто нет.

реклама

На происходящее в России с особым внимание смотрят в Южной Америке, в Индии, Пакистане и десятках других стран. Там уже давно пытаются навести порядок публикаций в западных социальных сетях, а политика Google раздражает буквально всех. Выписываются штрафы, происходят какие-то договорённости, что позволяет найти точки соприкосновения, но с недавнего времени стало ясно, что американские компании – это не щедрый дар, а инструмент давления, который будут применять по указке из Белого дома. Иллюзий на этот счёт уже нет, поэтому в ближайшие годы начнут активно создаваться региональные социальные сети, а уже существующие получат поддержку государства. Роль американских технологических гигантов станет намного меньше, как и заработки, вот только там, похоже, этого ещё не осознали.

Как стало известно, Google ужесточает санкции против РФ. На этот раз политическая повестка уже не актуальна, а в качестве пострадавших будут абсолютно все жители страны. Речь идёт о подписке Google One, которая ранее позволяла расширить хранилище за счёт размещения нужных файлов в облаке. Обычно пользователи использовали Google One для записи туда фотографий из Google Фото или просто важных файлов. В какой-то момент появились проблемы с оплатой, поскольку переводы с помощью Visa и MasterCard стали невозможны. Некоторое время действовала возможность оплатить подписку при помощи биллинга, отправляя деньги со счёта на мобильном номере напрямую в Google. Теперь и эта лазейка закрыта, а всем пользователям указали на дверь.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Что любопытно, даже если у вас была годовая подписка, пользоваться сервисом больше нельзя. Получается, что Google просто взял все деньги и ушёл с ними в закат. В качестве причины указываются проблемы с обработкой платежей, но в таком случае почему закрывают доступ тем, у кого подписка ещё должна работать длительное время? Судя по полученной информации, данные в хранилище не удаляются и будут доступны пользователям в полном объёме, но залить новые уже не выйдет. Многие эксперты рекомендуют скачать всё в более надёжные сервисы, либо на компьютер, но в таком случае вам с высокой долей вероятности понадобится новый жёсткий диск.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #google one
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
Американцы запретили в РФ шрифты Times New Roman и Arial – чем это грозит обычным пользователям
Один из разработчиков Эфира получил 5 лет тюрьмы за участие в конференции в Северной Корее
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные трейдеры отказываются от российской нефти марки Urals, но не против покупать её под другим именем
15
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
23
В магазины РФ пришла новая волна скидок на видеокарты – Radeon RX 6900 XT подешевела на 240 000р
21
В nVidia подтвердили, что RTX 3050 медленнее всех видеокарт прошлой линейки RTX 20
12
Процессоры дешевеют в магазинах РФ на фоне укрепления рубля –оптимальные предложения на 13.04.2022г
24
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
33
Инсайдер: GTA 6 была практически готова ещё в 2020 году, но в Rockstar решили всё переделать заново
10
В Сбере предложили пользователям Android скачивать СберБанк Онлайн напрямую с сайта компании
12
Shiba Inu дешевеет несмотря на листинг на Robinhood, а эксперты Fxstreet ожидают роста курса токена
+
Ученые Стэнфорда создали инъекционный гидрогель, который может эффективно использоваться для борьбы с твердыми опухолями
+
NVIDIA сочла нужным отдельно напомнить о возвращении видеокарт в магазины
15
Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1
9
EVGA устроила распродажу видеокарт серии RTX 30
9
Американцы запретили в РФ шрифты Times New Roman и Arial – чем это грозит обычным пользователям
27
Наличие встроенной графики RDNA 2 у процессоров Ryzen 7000 Raphael подтвердило обновление CPU-Z
3
Дрон "Сталкер" от Lockheed Martin находился в воздухе почти 40 часов
3
Видеокарта Intel ARC A350M стала существенно быстрее в играх после отключения технологии Intel DTT
5
В сети обнаружена материнская плата с чипсетом AMD B650 и процессором AMD Ryzen 7000
1
Создатели No Man’s Sky готовят новый, невероятно амбициозный проект
3
Власти Латвии хотят заблокировать RuTube
46

Популярные статьи

5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
158
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
30
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
61
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
12
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
21
Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
13
Ретробенчи: Northwood (400) - сводное тестирование
16
Противотанковая артиллерия Вермахта. САУ ч.1
12
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
5

Сейчас обсуждают

quidirrumabo
15:19
Работать ботом, как ты? )
Российская компания «Технониколь» предлагает блогерам с YouTube обучение и работу на заводе
Sheshenbek
15:19
я инвалид 1 группы, пенсия 9800тр. как без кредита ? неподскажете?
NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
Razg0n
15:17
https://www.youtube.com/watch?v=98_GsqmZuEc
Российская компания «Технониколь» предлагает блогерам с YouTube обучение и работу на заводе
VIt@ly
15:17
Скорее комп для игр в кредит брать дебилизм))) Но бывают (а может уже и не бывает, давно не юзал) вменяемые предложения. Я например встройку для кухни за 70 тыс. лет 10 назад под 0 рассрочку в эльдо...
NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
Зелёный эльф
15:15
Анальное хранилище.
Google начала блокировать платную подписку в облачном хранилище для жителей РФ по надуманной причине
vanyaindigo
15:14
Это вы мне ошибки выводите или то, что делаете, чтобы их исправить? По идее PID файл должен автоматически создаваться при установке пакета. Решение проблемы у вас написано. В чем вопрос?
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
NEON_ft
15:08
Ню ню. Два года майнерасты копили видюхи и в один момент вывалят их на вторичку. Посмтрим, как зеленые выкрутятся)
Угрозы масштабного криптопохмелья не существует, как считают эксперты
Crazik
15:08
Ещё бы эфир уходит на PoS, спрос со стороны майнеров упал. А тут ещё и Интел на рынок выходит, да анонс нового поколения через полгода...
NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
Z
15:07
Они должны были быть готовы ко всему, а не плыть по течению. По этой причине у меня и есть две работы и две 100 метровые квартиры. Я готов, они нет!
Российская компания «Технониколь» предлагает блогерам с YouTube обучение и работу на заводе
Crazik
15:05
Бизнес, вертушки крутятся лавэшка мутится хороший бизнес )))
Майнинг в РФ остаётся невыгоден несмотря на падение курса Эфира и снижение цен на видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем