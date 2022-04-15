Возвращать деньги никто не намерен, хотя доступ к фотографиям и видео пока сохранится

Прежде чем переходить к сути вопроса, нужно понимать, что происходящие в мире процессы носят показательный характер и во многом определят то, как крупные технологические компании будут существовать дальше. Уже много лет мы слышим о том, что интернет переходит от полностью анонимного и открытого к сегментированному пространству со своими правилами и законами. Очевидно, что люди на западе и на востоке имеют свой взгляд на культуру и традиции, а значит своеобразная толерантность и практика отмены неприемлемы для больше части жителей планеты. Многим казалось, что интернет ещё многие годы будет медленно переходить из одной фазы в другую, прежде чем границы окончательно закроются. Похоже, антироссийские санкции ускорили этот процесс, а шанса всё вернуть просто нет.

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На происходящее в России с особым внимание смотрят в Южной Америке, в Индии, Пакистане и десятках других стран. Там уже давно пытаются навести порядок публикаций в западных социальных сетях, а политика Google раздражает буквально всех. Выписываются штрафы, происходят какие-то договорённости, что позволяет найти точки соприкосновения, но с недавнего времени стало ясно, что американские компании – это не щедрый дар, а инструмент давления, который будут применять по указке из Белого дома. Иллюзий на этот счёт уже нет, поэтому в ближайшие годы начнут активно создаваться региональные социальные сети, а уже существующие получат поддержку государства. Роль американских технологических гигантов станет намного меньше, как и заработки, вот только там, похоже, этого ещё не осознали.

Как стало известно, Google ужесточает санкции против РФ. На этот раз политическая повестка уже не актуальна, а в качестве пострадавших будут абсолютно все жители страны. Речь идёт о подписке Google One, которая ранее позволяла расширить хранилище за счёт размещения нужных файлов в облаке. Обычно пользователи использовали Google One для записи туда фотографий из Google Фото или просто важных файлов. В какой-то момент появились проблемы с оплатой, поскольку переводы с помощью Visa и MasterCard стали невозможны. Некоторое время действовала возможность оплатить подписку при помощи биллинга, отправляя деньги со счёта на мобильном номере напрямую в Google. Теперь и эта лазейка закрыта, а всем пользователям указали на дверь.

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Что любопытно, даже если у вас была годовая подписка, пользоваться сервисом больше нельзя. Получается, что Google просто взял все деньги и ушёл с ними в закат. В качестве причины указываются проблемы с обработкой платежей, но в таком случае почему закрывают доступ тем, у кого подписка ещё должна работать длительное время? Судя по полученной информации, данные в хранилище не удаляются и будут доступны пользователям в полном объёме, но залить новые уже не выйдет. Многие эксперты рекомендуют скачать всё в более надёжные сервисы, либо на компьютер, но в таком случае вам с высокой долей вероятности понадобится новый жёсткий диск.