Суточные торги по Shiba Inu упали на 70%, что свидетельствует о полном потере интереса к данной криптовалюте

Криптовалюты так прочно вошли в нашу жизнь, что о Биткоине знают даже ручные хомячки и голуби, которых подкармливают сердобольнее старушки. Немногим меньше известен Эфир, а вот с другими токенами сложнее. Объясняется это тем, что именно в этих двух криптовалютах сосредоточены основные инвестиции, в то время как многие другие используются для спекулятивных действий. А между тем многие эксперты сходятся во мнении, что одной их самых прорывных криптовалют 2021 года стала Shiba Inu. Напомним, это самый популярный клон Догикоина (Dogecoin), который не только догнал, но и перегнал по ценности своего идейного вдохновителя.

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Ну а в итоге несколько десятков держателей никому не известной монеты в одночасье стали миллионерами, а некоторые и миллиардерами. Не обошлось без использования гениальных маркетинговых ходов, когда сам Виталик Бутерин сжигал криптовалюту и переводил на счета благотворительных организаций сотни миллионов долларов. Ну а в результате количество инфоповодов стало так велико, что Shiba Inu неожиданно стала всем нужна. Обратите внимание на график ниже. Как видите, путь токена к успеху был стремительным, а в какой-то момент он стоил 0.00008 доллара. Если вам кажется, что это мало, то представьте, что полная эмиссия составляет около 550 триллионов монет.

Если попытаться разобраться в судьбе Shiba Inu, то окажется, что несмотря на то, что за последние месяцы основные криптовалюты дешевели и дорожали несколько раз, этот токен оставался неизменно на дне. Разработчики предпринимали массу попыток вывести Shiba Inu в топ новостной повестки дня, но им ничего не удавалось. Единственный шанс, хоть немного раскачать экспертов, которые пишут о криптовалютах, состоял в листинге на площадке Robinhood. Многие аналитики уверяли, что после этого Shiba Inu подорожает в несколько раз, что снова вернёт ей статус одной из самых ценных криптовалют на планете.

Сегодня можно констатировать, что вчерашний листинг на Robinhood ничего не решил. Курс подпрыгнул на 36%, но тут же начал снижаться. И вот здесь самое интересная информация находится в области суточных торгов, которые обрушились на 70% за сутки. Получается, что вместо активизации, инвесторы вообще перестали вливать деньги в Shiba Inu, а трейдеры решили остановиться, ведь купив сегодня собачьих токенов на десятки тысяч долларов, продавать их придётся уже в убыток.

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Ну а эксперты не унывают. Нам снова рассказывают о V-образны кривых, что, несомненно, свидетельствует о скором подъёме на 38%. Почему не на 41%? Ответа на такие сложные вопросы эксперты не дают, но обещают, что точка прорыва близка, а уже вскоре Shiba Inu достигнет отметки в 0.0000453 доллара. Ну а мы можем констатировать, что альткоины мертвы. Сегодня в них вкладываются либо спекулянты, либо наивные пользователи.