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Один из разработчиков Эфира получил 5 лет тюрьмы за участие в конференции в Северной Корее
Обвинительный приговор зачитан, а подсудимый признал часть вины
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Санкции – это ключевой инструмент, который используют США для достижения своих военно-политических целей. Особая пикантность санкций состоит в том, что инициировать их может только ООН. Как вы понимаете, эта организация давно утратила влияние на мировой арене, поэтому правом наказывать непокорных единолично наделили себя парни из Белого дома. Представьте себе ситуацию, американская армия в обход решения ООН бомбит города Ирака, а в этот момент президент Чехии громко размахивая фотографиями последствий авиаударов призывает ввести против США санкции. Звучит смешно? Возможно, вот только никому в тот момент такая глупая идея не пришла в голову, ведь последствия подобных действий очевидны. Можно не только лишиться политической карьеры, но и жизни в ходе очищающей демократической революции.

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Ну а сами американцы просто не могут прожить без того, чтобы не наложить на кого-то санкции. В крайне сложном положении уже довольно давно находится Северная Корея. Что любопытно, там умудрились даже создать ядерное оружие и подготовили команды хакеров, способных взламывать западные компании по щелчку пальцев лидера партии. Не обошлось без внешней помощи, но здесь всё очевидно, ведь есть люди, которые готовы рисковать своей жизнью за идею. Один из таки парней вчера был приговорён к 5-летнему тюремному сроку.

Гражданин США Вирджил Гриффит известен как белый хакер и один из разработчиков Эфира. В 2019 году он посетил Северную Корею, где в Пхеньяне участвовал в конференции по современным технологиям. Мы с вами никогда не узнаем, о чём он там говорил, но официальное обвинение утверждает, что в рамках своей программы Вирджил обучил 100 человек работе с криптовалютами, из которых несомненно были и те, кто работает в государственных службах. Мало того, разработчик Эфира ещё и успел создать для страны полноценную инфраструктуру, способную осуществлять работу с криптовалютами. Неясно, что это означает, но кроме всего прочего, парень ещё и умудрился поставить оборудование для нужд опального правительства. Якобы, это позволило Северной Корее реализовать план обхода санкций благодаря продвинутой банковской инфраструктуре, имеющей доступ к долларам благодаря криптовалютам.

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Уже не так важно, действительно ли Вирджил Гриффит во всём этом замешан, либо только посетил одну из конференций. По словам адвоката, его клиент является блестящим учёным и наивным человеком, который полагал, что действовал ради установления мира. Сам Вирджил Гриффит признал часть своей вины и явно пошёл на соглашение с судом. Судя по всему, его решили выбрать в качестве показательной жертвы, продемонстрировав, что США будут жёстко карать не только целые страны, но и пресекать любые попытки нарушить гегемонию дядюшки Сэма.

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#санкции
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