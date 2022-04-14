При этом сама компания Monotype никак не комментирует свои действия

Сегодня бытует мысль, что ещё 5 лет назад никто бы не мог предположить, что правительство США будет использовать мощь технологических компаний для антироссийских санкций. Неясно, что вообще на эту тему думали в правительстве РФ, но предсказать такое было несложно, ведь всё это стандартные меры, которые давно задействованы против Ирана и Северной Кореи. И всё же, хочется верить, что есть совершенно абсурдные вещи, дальше которых на Западе не пойдут. Если вам так казалось, то стоит пересмотреть свои утверждения, ведь в голову американцам могу прийти откровенно бредовые идеи. К примеру, когда Microsoft заявила о приостановке работы в РФ, то многие стали шутить, что вскоре пользователей из РФ лишат шрифта Times New. Дождались, ведь несколько дней назад стало известно, что американская компания Monotype сделали именно то, что считалось невозможным.

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Что любопытно, в отличие от многих других, Monotype просто закрыла доступ для российских IP к своему сайту, что делает невозможным для обычных пользователей скачать одни из самых популярных шрифтов. Прежде всего, это Times New Roman, но Monotype также принадлежат права на Arial, Helvetica, Tahoma и Verdana. Список довольно большой, но суть в том, что блокировка носит поверхностный характер и явно рассчитана на обычных пользователей. Если запустить VPN, то сайт не только разрешает регистрацию, но и позволит скачать нужный шрифт. Если вам кажется, что всё это мелочи, то на самом деле подобные действия имеют далекоидущие последствия.

Всё дело в том, что американская Monotype и многие другие западные компании свято верят, что санкции вводятся на законных основаниях и не нарушают лицензионных соглашений. А вот если находящаяся под санкциями страна попытается эти санкции оспорить или нарушить, то это тут же должно караться международным сообществом. Если говорить о последствиях, то обычные пользователи и дальше могут продолжать пользоваться всеми шрифтами без ограничений, а вот российские издательства и государственные органы не имеют права на доступ к интеллектуальной собственности Monotype. Даже если шрифты были куплены официально.

Эксперты отмечают, что реально заблокировать доступ к шрифтам для жителей РФ у Monotype не выйдет. Так, большинство продуктов компании уже идёт в комплекте с офисным программным обеспечением Microsoft, а при желании всё это можно скачать на торрентах, ну и VPN никто не отменял. А вообще Monotype в последние годы вела себя непредсказуемо. К примеру, когда российская операционная система Astra Linux стала набирать популярность, американцы внезапно запретили задействовать в ней свои шрифты Times New Roman и Arial. В качестве повода было названо текстовое упоминание разработчиков Astra Linux на одном из стендов на международном авиасалоне МАКС. Пришлось в сжатые сроки создавать свой шрифт.

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Кстати, а вы знали, что с 2018 года Times New Roman, Arial и Courier New строго запрещены для использования в российских государственных учреждениях. Перед нами ещё одна лицензионная коллизия. К примеру, вы купили ПО от Microsoft, где уже есть эти шрифты. И как быть в такой ситуации? Следом от Monotype поступил ещё более абсурдный указ, запрещающий скачивать с компьютера тот или иной шрифт и делиться им с другими пользователями. Ясно, что все нарушения не отслеживались и были надуманы, но выглядело это странно.