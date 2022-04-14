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В магазины РФ пришла новая волна скидок на видеокарты – Radeon RX 6900 XT подешевела на 240 000р
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Каждый человек хоть немного, но отличается от других. И дело даже не в цвете кожи и форме лица, а внутреннем осознании себя, что выражается в особом мнении на происходящие вокруг нас события. Давайте без глубокой философии, ограничившись проблемой выбора. В большинстве случаев люди делают рациональный выбор, когда дело доходит до крупных покупок. Это значит, что человек определил примерную сумму, выше которой он платить за стиральную машину или холодильник не будет. Кто-то может себе позволить самые дорогие решения, но многие при прочих равных предпочтут модели средней стоимости. Это не значит, что какая-то из сторон права, ведь мы вообще не знаем, что есть истина, и под каким камнем она зарыта.

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Возвращаясь к теме видеокарт, отметим, что сегодня самое время поговорить о флагманах. Вам не обязательно что-то покупать, ведь даже мы признаём, что большинство предложений неразумно с точки зрения огромной переплаты и несоответствия цены и производительности. И всё же, если вы готовы потратить на развлечения почти 300 000 рублей, то ничего лучше GeForce RTX 3090 не найти. Обладание флагманом подразумевает, что вы уже купили мощный процессор, запаслись достаточным количеством памяти, а твердотельный накопитель не будет узким местом вашей платформы.

Оптимальным выбором для тех, кто планирует взять высокопроизводительную видеокарту, может стать GeForce RTX 3080 Ti. NVIDIA позаботилась о том, чтобы этот графический чип демонстрировал максимальную скорость во всех играх в разрешении 4К. Стоит такое удовольствие 170 тысяч рублей. Согласитесь, что позволить себе такие растраты может далеко не каждый геймер. Если вы испытываете острую нужду во флагманской видеокарте, и у вас есть нужная сумма денег, то модель производства GIGABYTE будет много лет радовать вас ультимативной производительностью.

Фанатам AMD можем предложить только Radeon RX 6900 XT. В данном случае вы выигрываете сразу несколько раз. Во-первых, всего за 162 тысячи вы получаете самый настоящий флагман. Никаких компромиссов по этому вопросу. Во-вторых, Radeon RX 6900 XT действительно быстрая и способна тягаться с более дорогими графическими чипами NVIDIA на равных. Рассматриваемая видеокарта производства GIGABYTE ещё и полностью готова к установке фирменной системы жидкостного охлаждения. Если вы хотите догнать и перегнать GeForce RTX 3090, то с Radeon RX 6900 XT сделать это легко и просто.

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Вообще сегодня у нас какое-то засилье видеокарт производства GIGABYTE. В этом нет нашей вины, ведь магазин Ситилинк просто снизил цены на продукцию этой компании немного больше, чем на другие модели. Например, Radeon RX 6900 XT скинула почти 240 тысяч рублей, а GeForce RTX 3080 – 190 тысяч. Предлагаем на этом остановиться, ведь с нашей точки зрения все остальные видеокарты не могут считаться флагманскими. Если у вас есть другое мнение, пишите о нём в комментариях.

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#видеокарты #скидки
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