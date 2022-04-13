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Zelot За пост начислено вознаграждение
Процессоры дешевеют в магазинах РФ на фоне укрепления рубля –оптимальные предложения на 13.04.2022г
Какой процессор купить, если вы не планируете собирать дорогой компьютер за 100 000 рублей? Давайте разбираться
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3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр

Многие наши читатели привыкли к тому, что в большинстве новостей обсуждаются самые дорогие процессоры и видеокарты. Кто-то утверждает, что это хитрый маркетинговый ход, а сами производители заинтересованы в том, чтобы мы свыклись с мыслью, что нужно брать железо как можно дороже. Отвергать логику у подобной мысли нельзя, но нам кажется, что более правдоподобной является другая теория. Так, многим людям просто хочется прикоснуться к лучшей жизни. У большинства никогда не будет видеокарты GeForce RTX 3090 Ti за 4 тысяч долларов, а её место занимает что-то типа GeForce GTX 1650. Получается, что у геймеров только и остаётся, что рассуждать на высокие материи. Что же, сегодня мы не будем заставлять вас думать о том, где взять 70 тысяч рублей на топовый процессор и перейдём к наиболее интересным предложениям бюджетного сегмента.

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Вообще флагманы не берут не только из-за высокой цены, но ещё и потому, что они не представляют особой ценности в быту. Особой разницы во время работы в интернете, просмотре фильмов и других стандартных задачах вы не заметите, а значит целесообразность такой дорогой покупки многим кажется сомнительной. Вообще самым оптимальным вариантом для сборки нового компьютера с процессором до 30 000 рублей мы считаем Core i5-12400. Камень не идеален и стоит ощутимо дороже, чем в феврале, но мы ведь говорим о сборке на 13 апреля, поэтому и судим по текущим ценам.

Отличной альтернативой для владельцев уже готового компьютера может стать Ryzen 5 5600X. Например, вы пару лет назад купили процессор Ryzen 5 2600 с материнской платой В450, ну а сегодня просто докупаете отдельно процессор Ryzen 5 5600X, что позволяет вам за 26 тысяч рублей увеличить производительность почти в 2 раза. Согласитесь, что Intel так не может.

Решили не обременять себя тратами на отдельную видеокарту, но хотите время от времени играть в популярный тайтлы 5-летней давности? Тогда Ryzen 5 5600G может стать вашим лучшим другом. Запас производительности здесь огромный, а интегрированный графический чип позволяет позабыть о дискретных видеокартах. По крайней мере это актуально для тех, кому достаточно World of Tanks.

Для тех, кто не хочет брать совсем бюджетный камень, но пытается получить максимальную производительность в играх, мы советуем Core i3-12100. Принадлежность к серии Alder Lake даёт о себе знать, ведь здесь у вас все преимущества 10-нм процессора, который с хорошей видеокартой способен утереть нос любому флагману.

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i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
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И снова возвращаемся к тем, у кого уже есть бюджетный камень AMD. Если вы устали страдать на своём Ryzen 3 1300Х, то более мощный Ryzen 5 3600 отлично впишется в вашу машину. Учтите, что камень немного устарел. Особенно заметным будет отставание в играх. Что и говорить, если даже Core i3-12100 окажется быстрее. Вот только Ryzen 5 3600 можно установить на старую бюджетную материнскую плату, которая прослужила вам 3 года, а Core i3-12100 – нет. Ниже рекомендуем не опускаться. Если у вас нет столько денег на процессор, просто ждите. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы укрепление рубля скажется позитивно на стоимости компьютерных комплектующих. Это не точно, поэтому многие действуют по принципу здесь и сейчас.

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#процессоры #скидки
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