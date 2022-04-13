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Западные трейдеры отказываются от российской нефти марки Urals, но не против покупать её под другим именем
В США российскую нефть называют токсичной, но до сих пор не остановили поставки, делая вид, что так называемая латвийская смесь – это какой-то другой продукт
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Большую часть газа Россия поставляет централизовано с помощью нескольких крупных трубопроводов. При этом каждая страна, по территории которой проложена сеть, получает деньги за транспортировку, что позволяет ощутимо снизить суммы в платёжках для местного населения. А вот с нефтью всё иначе, ведь её перевозят при помощи танкеров, что сильно усложняет проблемы логистики. Именно сюда и пришёлся основной санкционный удар. Поскольку принудить страны и регионы отказаться от покупки российской нефти США быстро не могут, то было принято решение надавить на трейдеров и перевозчиков. Сложившаяся ситуация напоминает игру под названием «Горячая картошка». Так, нефть нужна всем, но страх перед США так велик, что многие потребители не решаются покупать чёрное золото, а политики и вовсе называют его токсичным.

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В этот момент заметно, как активно американцы давят на трейдеров, а единственная причина, из-за которой некоторые всё ещё торгуют российской нефтью – это выгодные скидки. Известно, что на бирже Vitol Group недавно была продана огромная партия в Индию со скидками до 25 долларов за баррель. Не забывайте, что победителей в игре с «Горячей картошкой» нет, зато есть проигравшие. Недавно была найдена любопытная схема, получившая название латвийской. По официальным данным американская Shell вместе с местными трейдерами разбавляет российскую нефть марки Urals, доводя её консистенцию в конечном продукте до 49.99%. Это позволяет считать нефтепродукт не российским, открывая двери на экспорт в США.

Неясно, будет ли другие перенимать опыт Shell, но пока всё больше трейдеров отказываются торговать нефтью из РФ. Как сообщается, одна из самых крупных компаний Vitol Group намерена к концу года полностью приостановить торги с российской нефтью, а значит после этого останется только возможность прямых договоров между поставщиком и покупателем. Не менее сложная ситуация с доставкой. Как мы уже указывали, порты различных стран не хотят принимать танкеры с российской нефтью, а иностранные владельцы подобных судов предпочитают не рисковать. Всё это происходит под громогласное осуждение перевозчиков со стороны Bloomberg и других американских изданий, а значит мы увидим снижение количества танкеров, перевозящих российскую нефть. Слышать подобное немного странно, ведь та же Bloomberg не волнуется по поводу того, что так называемая «Латвийская смесь» содержит 100% нефти марки Urals, а процесс разбавления придуман исключительно для обхода санкций.

Эксперты отмечают, что возрастающее давление на российскую нефтяную отрасль приведёт к печальным последствиям прежде всего для самой Европы. Представители ОПЕК заявили, что не смогут (или не захотят) перекрыть уход России с рынков ЕС, а значит придётся либо продолжать закупать российскую нефть, либо отказаться от автомобилей. Переход на электрокары тоже не пройдёт, ведь для выработки энергии нужен российский газ, от которого в Европе хотят отказаться. В РФ уже обдумывают шаги, которые позволят на время решить проблему с доставкой нефти на мировые рынки. Предполагается, что сырую нефть можно закачивать в отработанные подземные шахты, способные вместить до 100 миллионов баррелей сырья. Что бы не случилось, нефть будет дорожать, а вот захотят ли конечные потребители в ЕС мириться с дефицитом из-за недальновидности политиков, большой вопрос. 

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Особенно любопытным является заявлением руководства трейдера Vitol Group. Там уточняют, что планируют отказаться от торговли нефтью до конца 2022 года, но могут и отменить решение, если поступят другие указания. Надеемся, что вы прекрасно понимаете, откуда именно должны эти указания поступить.

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