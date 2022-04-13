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Переход Эфира на PoS приведёт к падению курса, но через 2 года ETH подорожает до $10 000 – РБК
Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы цена Эфира рухнет из-за внутренних противоречий и многих других факторов
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Сегодня уже даже не вспомнишь, когда впервые Виталик Бутерин заговорил о важности перехода Эфира на алгоритм добычи Proof of stake (PoS). Можно, конечно, поискать в интернете, но это уже не так важно, ведь решение принято, оно окончательное, а значит уже через несколько месяцев произойдёт то, чего боятся все майнеры на планете. Если вы не в курсе таких деталей, то давайте немного теории. Многие из наших читателей знают, что для получения заветных цифровых монеток нужно купить видеокарту. Так вот, после этого систему настраивают таким образом, чтобы графический чип в режиме 24/7 производил математические вычисления. Специальный алгоритм определяет фактическую производительность видеокарты и в зависимости от эффективности (показатель хешрейта) начисляет то или иное количество Эфира. В последние годы всё стало намного сложнее, ведь в одиночку добывать криптовалюту почти невозможно, но эти проблемы решаются по ходу их поступления.

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Поскольку добыча Эфира потребляет огромное количество электричества, то и давление на разработчиков оказывается нешуточное. Мало того, сами разработчики хотят отказаться от зависимости от майнеров, которые постоянно чего-то требуют и мешают проводить те или иные новшества. Ethereum 2.0 принесёт отказ от традиционного майнинга, позволив держателям криптовалюты открыть депозитный счёт, называемый здесь стейкингом. Любой владелец 32 монет уже довольно давно может воспользоваться параллельной сетью Beacon Chain, где всё работает согласно алгоритму PoS. Число тех, кто доверяет Виталику Бутерину, растёт, как и количество заблокированных монет. Известно, что инвесторы уже перевели в сеть Beacon Chain 10 миллионов монет, что равняется 30 миллиардам долларов по текущему курсу. Поскольку с приходом Ethereum 2.0 нас ждёт объединение традиционной сети Эфира и Beacon Chain, то есть надежда, что все эти люди начнут получать причитающиеся им дивиденды.

Больше почитать о том, что вообще происходит, можно здесь, мы же сосредоточимся на самом любопытном: цене Эфира. Предполагается, что ещё до слияния Эфир ощутимо просядет в цене. Судя по всему, команда разработчиков имеет разные взгляды на то, по какому пути должна пойти криптовалюта, а значит не исключены скандалы. Также можно ожидать появления багов, ведь перевести уже функционирующую криптовалюту на новый алгоритм – крайне сложная затея. Немало проблем могут создать инвесторы, уставшие вливать деньги в Эфир. Многие из них уже давно ждут, когда же эта криптовалюта начнёт резко дорожать, а значит далеко не у всех крепкие нервы.

Как бы там ни было после слияния, происходящие события положат началу фундаментальным переменам. Во-первых, из-за прекращения добычи Эфир станет дефляционным, поскольку монеты продолжат сжигаться, а новых будет значительно меньше, чем обычно. Также ожидается снижение количества держателей, поскольку майнеры начнут продавать свои накопления. Кстати, это ещё одна причина тому, что после слияния или до его наступления Эфир может сильно подешеветь. Всё это приведёт к консолидации большего количества монет в руках ограниченного числа пользователей, породив дефицит предложения на рынке. Следом придёт медленный рост, а дальше эксперты ожидают подорожание до 10 000 долларов в ближайшие годы.

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Всё это значит, что есть все основания ожидать роста курса Эфира в течение нескольких лет, а вот инвестировать в эту криптовалюту с целью быстрых заработков сегодня глупо. 

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#эфир #pos
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