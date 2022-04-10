А вот механизма реализации всех этих запретов пока нет

Весь март мы с вами ежедневно наблюдали за тем, с какой лёгкостью западные страны нарушают демократические свободы, которые считались основополагающими для ЕС и США. Пала неприкосновенность частной собственности, когда у граждан России стали отнимать недвижимость и заблокировали деньги на карточных счетах в иностранных банках. Рухнула свобода слова, и это не пустой звук. Почитайте об украинских шахматистках Марии и Анне Музычук, а также любопытном опросе, который проводили недавно в европейских школах. Это только несколько примеров, но борцы за демократию пошли намного дальше, не допуская российских спортсменов к международным соревнованиям, изгоняя деятелей науки и культуры руководствуясь национальным принципом. Всё это и есть неприкрытый фашизм, прочно укрепившийся в головах европейских политиков.

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Не меньше проблем у держателей криптовалют. Десятки крупных бирж в первые дни заблокировали тысячи кошельков, якобы принадлежащих находящимся под санкциями гражданам РФ. Очевидно, что никаких доказательств этому не было и не будет. Куда дальше пошли такие платформы, как Kuna, CEX.io и WhiteBIT. Эти ребята под шумок забрали себе все деньги граждан России, наслаждаясь лучами умирающей демократии. Но оставим их почивать на лаврах, ведь вскоре и все остальные присоединятся к этому празднику жизни.

Многие из вас знают о том, что несколько дней назад ЕС принял пятый пакет санкций против России. Там много всяких запретов, которые в очередной раз ударят по европейским потребителям, лишив их тепла и продуктов питания, но в данный момент нас волнуют именно криптовалютные ограничения. В новом пакте указано, что все финансовые структуры обязаны заблокировать любые переводы в криптовалютах на кошельки граждан РФ, а также вводится полный запрет на создание уже существующих кошельков.

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Что любопытно, никаких пояснений дано не было. Если имеется в виду, что биржи обязаны блокировать все счета граждан РФ, то где в таком случае расширенная редакция? Также непонятен механизм работы ограничений. Всё дело в том, что крупные биржи не имеют физической регистрации, а значит не принадлежат к юрисдикции Евросоюза. Нужно понимать, что даже если сегодня санкции не имеют никакого смысла, в будущем они могут стать основой новых более суровых мер. Так, в ЕС и США создаётся криптовалютное законодательство. Есть все основания полагать, что оно будет направлено на тотальный контроль за транзакциями. Цель в данном случае одна: заблокировать доступ к цифровым деньгам для граждан РФ. Как видите, санкционный плацдарм для этого уже создан.