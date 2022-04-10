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Бюджетные видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 Ti со скидкой в 60%
Radeon RX 6500 XT почти вернулась к рекомендованной цене для российского рынка на момент начала продаж
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3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming

А сколько лет вы ждёте снижения цен на видеокарты? Иногда наши читатели пишут, что находятся в ожидании несколько лет. Всё логично, ведь уже в начале 2020 года нам казалось, что вскоре на прилавках появятся дешёвые скоростные графические чипы, которые будут в разы быстрее предыдущего поколения и станут действительно народными. Не сложилось. Сегодня уже неважно, кто виноват в случившемся, ведь в европейских странах и США цены медленно приближаются к рекомендованным. Поскольку РФ находится под санкциями, ожидать резкого падения стоимости видеокарт не приходится, но процесс идёт, а скидки заметны невооружённым взглядом.

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Повторимся, что есть все основания полагать, что цены упадут ещё, но сколько ждать, и когда это случится, не знает никто. Всё это значит, что самые нетерпеливые могут уже сегодня купить себе видеокарту по сходной цене. В данном материале мы рассмотрим нижний сегмент, который предназначен для тех, кто не может себе позволить потратить 150 000 рублей на видеокарту. Предлагаем начать с GeForce RTX 3050. Несмотря на то, что многим этот графический чип кажется неудачным, в последние дни его цена медленно приблизилась к февральским минимумам. Задумайтесь о покупке данной видеокарты, ведь в текущей подборке она является наиболее выгодной с точки зрения цены и производительности.

Если по каким-либо причинам вы не хотите брать GeForce RTX 3050, то можно присмотреться к GeForce GTX 1660 Ti. В последние дни цена на модель производства GIGABYTE упала на 60%. Главное преимущество здесь более высокие показатели в майнинге Эфира, хотя по производительности оба графических чипа идентичны.

Любителям экономить можно предложить GeForce GTX 1660. Здесь есть неплохая скидка, а цена, как и на предыдущей карте, упала более чем на 55%. Учтите, что GeForce GTX 1660 сильно уступает модели с приставкой «Ti», хотя всё ещё способна обеспечивать стабильное количество кадров в секунду в большинстве игр.

Неожиданно выгодной стала Radeon RX 6500 XT. Она почти не уступает предыдущей модели по производительности, но имеет преимущество в поддержке технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Далеко не всем эта технология нравится, но это не означает, что она бесполезна. Сегодня купить Radeon RX 6500 XT можно за 35 тысяч рублей. Если учитывать, что рекомендованная цена для РФ на момент выхода в продажу составляла 27 тысяч, то не всё так плохо.

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GeForce GTX 1650 – это откровенно бюджетный вариант, который стоит рассматривать только в том случае, если вас устраивают многопользовательские игры и нетребовательные проекты 5-летней давности. Во всех остальных случаях вам придётся ограничиваться разрешением 720р, что сегодня кажется недостаточным. Ну а для тех, кому просто нужна обычная затычка для вывода картинки на экран, есть GeForce GT 1030. Только самые старые игры, никаких новинок, ну а стоит всё это всего 9090 рублей.

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#видеокарты #скидки #geforce gtx 1660 ti #radeon rx 6500 xt
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