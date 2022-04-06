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Глобальные продажи смартфонов Apple падают на фоне экономического кризиса и антироссийских санкций
В связи с этим Apple вынуждена снизить производство. Только в начале апреля заказы снизили на 9 миллионов единиц
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Последние два года стали для американских компаний самыми прибыльными. Казалось, что благоденствие будет вечным, но пока всё идёт к тому, что придётся потуже затягивать пояса. Главная проблема состоит в отсутствие денег, ведь ФРС внезапно остановила накачивание страны триллионами долларов. Многим казалось, что в такой демократической стране с правильной рыночной экономикой как США капитал будет работать на всех жителей государства. Вот только всё пошло не по плану, ведь триллионы осели на счетах крупных корпораций, которые не желают делиться богатством ни с кем.

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Бесполезно перечислять всех тех, кто выиграл от долларового укола, ведь это все производители компьютерной техники, электроники и сопутствующих товаров, ну а в первую очередь процессоры и видеокарты. Неплохо идут дела у Илона Маска, который в 2021 году разбогател на 70 миллиардов долларов, продолжая оставаться самым богатым человеком на планете. Есть мнение, что после успешного 2021 года, мегакорпорации ждёт холодный душ. Ну а первой, кто попадёт по удар, будет Apple. Как стало известно, яблочный гигант решил сильно снизить заказы комплектующих для новых смартфонов. Одна из проблем кроется в том, что в условиях назревающего кризиса жители США отказываются от привычной схемы, когда большая часть пользователей покупала новый телефон каждые 2 года. В ходе новых опросов выяснилось, что в 2022 году многие предпочтут пропустить обновление, а некоторые и вовсе констатируют, что нужно переходить на трёхлетнюю фазу смены мобильного телефона.

По данным инсайдеров, несколько дней назад поставщики получили информацию об очередном сокращении заказов на 9 миллионов единиц, что подводит нас к цифре в 254 миллиона, которые должны выпустить все контрактные производители по всему миру. Намного более сильный удар придётся по iPhone SE. Если первое поколения продавалось свободно несколько лет, то на этот раз Apple хочет снизить поставки до 20 миллионов единиц, что создаст огромный дефицит на недорогое современное устройство. Инсайдеры пишут, что главная проблема заключается в очередном сбое поставок, возникшем из-за глобальной нестабильности. Скорее всего, источники немного лукавят, ведь даже несмотря на полупроводниковый кризис 2021 года Apple удалось выпустить рекордное количество смартфонов. Поскольку в последние месяцы чуть ли не из каждого утюга вещают о победе над дефицитом компонентов, то становится ясно, что правы те, кто видит проблему в экономическом кризисе, а не в поставках. 

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Одновременно с этим утверждается, что 254 миллиона смартфонов – это не окончательная цифра. Скорее всего, Apple снизит производство до 245 миллионов, но точных данных на этот счёт нет. В связи с этим ставку будут делать на фирменные сервисы, а значит могут повысить цены, вынудив пользователей платить за каждый чих. А вообще нельзя не напомнить о том, что уход яблочной компании из РФ может создать дополнительные риски. Так, только за 2020 Apple заработала около 274 миллиардов рублей. Это не так много по сравнению с США, но перенаправить эти несколько миллионов телефонов просто некуда, а нарастающий глобальный экономический кризис и вовсе грозит снизить интерес к дорогостоящим смартфонам.

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