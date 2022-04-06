Немного геополитики и общемировых проблем, которые касаются каждого

В последнее время наши читатели умудряются развести политические дебаты даже в материалах, не имеющих никакого отношения к данной тематике. Что любопытно, в большинстве случаев ни одна стороне не предоставляет никаких аргументов, что собственно никого не смущает, ведь информационная война ведётся в головах, а значит рассчитана на слепую веру в истинность тем, кому доверяет каждый конкретный человек. Сегодня мы немного подискутируем по поводу глобальных перемен, но на этот раз рассмотрим дальнее и ближнее зарубежье.

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Прежде всего нужно начать с Китая. Эксперты всех мастей спорят о том, согласовывал ли В. Путин начало спецоперации с лидером компартии Поднебесной. Утверждается, что это имеет решающее значение, поскольку если действия действительно были согласованы, то на повестке дня у китайского руководства стоит Тайвань. Нужно понимать, что островом правит агрессивная верхушка, которая фактически не принимает никаких решений, озвучивая те или иные указания политиков из США. Попыток разрешить кризис мирным путём проводилось множество, но американцам невыгодно, чтобы Тайвань перешёл под контроль материкового Китая.

Причины здесь не только политические, но и экономические, ведь вся полупроводниковая отрасль США строится на поставках продукции с заводов TSMC. Даже если правительство Поднебесной не остановит поток поставок в США, то сможет извлечь все необходимые данные для создания аналогичных фабрик по всему Китаю. Эксперты уверяют, что пока нет никаких намёков на то, что Тайвань будет взят. Вообще подобные утверждения звучат немного странно. Какие именно эксперты хотят увидеть доказательства?

При этом известно, что уже много лет вблизи Тайваня китайские военные проводят регулярные учения, целью которых взятие под контроль неизвестного островного государства. Звучит вполне конкретно, хотя многие аналитики уверены, что в настоящее время Пекину не нужна политическая напряжённость. Получается, что сегодня на кону либо стабильность и полный нейтралитет со всеми вытекающими из этого экономическими выгодами, либо прямая конфронтация с возможностью одним ударом изменить все экономические потоки на планете. Эксперты уверяют, что Китай выберет нейтралитет.

А вот в Косово складывается не всё так гладко, ведь там планомерно уничтожаются Брюссельские соглашения 2013 года, а президент Сербии констатирует, что идёт планомерное вытеснение этнических сербов с Косово. При этом снова был получен отказ провести выборы, а руководство непризнанной многими странами республики делает всё более агрессивные заявления. Многие эксперты полагают, что Сербию подталкивают к силовому решению вопроса. Премьер Косова делает всё возможное для вступления республики в НАТО, что позволит развязать руки националистам, которые и до этого не брезговали сомнительными действиями в сторону этнических сербов.

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Сегодня положение таково, что центральная Европа снова на пороге большой войны. Вот только всё это происходит не только там, но и в Абхазии, и Приднестровье. США толкает континент в затяжной конфликт, планируя стать тихой гаванью, куда сможет уйти крупный капитал, что позволит забыть о государственном долге и других экономических проблемах. Источник.