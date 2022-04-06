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ЦБ РФ назвал Биткоин пузырём, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС на фоне инфляционных рисков
Изучаем мнение экспертов относительно того, что ждёт криптовалюты в будущем
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Сегодня Биткоин является свободной валютой, которая позволяет осуществлять платежи в обход централизованных платёжных систем. Фактически, это позволяет забыть о границах, о политиках и всех остальных проблемах, преследовавших традиционные финансовые системы тысячелетиями. Позволяло, до тех пор, пока основную часть переводов на себя не взяли биржи, а сами они не попали под контроль правительства США. Пока контроль осуществляется опосредовано, а доступа ко всем транзакциям у дяди Сэма нет (по крайней мере нам об этом говорят), но всё может измениться в самое ближайшее время. Так, Байден уже поручил соответствующим органам разработать масштабную стратегию регулирования рынка криптовалют. Если она будет воплощена в реальность, то биржи станут отчитываться о каждом переводе, а алгоритмы на основе ИИ заморозят (читай – отнимут) все деньги на кошельках жителей РФ и других неугодных стран.

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В связи с этим Центробанк напомнил о том, что криптовалюты являются активами с повышенными рисками для потенциальных инвесторов. Фактически, никто не знает, кто и когда решит, что Биткоину пора дорожать или  дешеветь. По мнению представителей российского регулятора, нет никакого сомнения, что перед нами все признаки финансовой пирамиды. Таким образом можно констатировать, что даже без всяких блокировок Биткоин является крайне опасным инструментом для вложений. Вообще позиция Центробанка нам известна давно, но куда любопытнее изучить, что вообще происходит сегодня на рынке криптовалют.

Если у вас крепкие нервы, почитайте материал на сайте РБК. Создаётся такое ощущение, что экспертам там сказать нечего, но нужно, поэтому мысли излагаются так, чтобы вообще никто ничего не понял. Ну а суть текущего положения такова: Биткоин продолжает укрепляться. Это не значит, что цифровое золото будет дорожать, ведь после обрушения в начале года удержание позиции в районе 45 тысяч долларов за монетку уже кажется достижением. Особенно сложным является попытка предсказать последствия экономического кризиса, а также его масштаб. Поскольку наши читатели в последнее время любят дискутировать на политические темы, вот только одна ремарка: посевная в Украине не начнётся. На востоке страны идут бои, а юг парализован. До 8 миллионов человек покинули свои дома (4 на запад страны, а 4 за границу), а значит выходить на поле просто некому. Не лучше ситуация и в западных областях, где военных действий нет, но обстрелы проводятся регулярно. При этом вклад в продуктовую корзину из этого региона всегда был небольшим.

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В связи с этим многие аналитики уверяют, что поставки зерна в Европу окажутся критическими. Неясно, хватит ли европейцам запасов из резервных хранилищ, но всё это окажет сильное влияние на криптовалюты. Если крупные игроки почувствуют срочную необходимость инвестирования денег в менее рискованные активы, исход держателей Биткоина может оказаться катастрофическое влияние на весь рынок.

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#криптовалюты #биткоин
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