Изучаем мнение экспертов относительно последствий экономического и социального кризиса в Европе

Многие эксперты пытаются оценить эффект глобальных политических событий на судьбу криптовалют. Конфликт на территории Украины уже привёл к масштабному экономическому кризису, но всё только начинается, поэтому нужно разобраться в том, что вообще происходит. И вот здесь и наступает самое сложное, ведь количество переменных растёт, а каждая из них влечёт массу неопределённостей. Например, к началу марта границу Украины пересекло более 3 миллионов беженцев. Далеко не все они регистрируются под этим статусом, поскольку многие едут к знакомым и родственникам. Но подавляющее большинство ляжет мёртвым грузом на плечи Евросоюза. Всё это сопровождается падением экономики, ростом цен на электричество и продукты питания, что сильно увеличивает финансовые трудности как самих беженцев, так и жителей ЕС.

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Первой реакцией на эти события было снижение курса Биткоина. С тех пор цифровое золото ощутимо укрепилось за счёт финансовых вливаний российских элит, а также Китов, стремящихся извлечь пользу из экономических проблем обычных европейцев. В результате только за март крупная рыба выкупила с бирж 100 000 монет в Биткоинах, что создало дефицит и привело нас к ростку курса. Не менее часто звучат заявления экспертов, ожидающих подорожания цифрового золота. Предполагается, что у многих жителей Европы есть накопления. Кто-то хранит свои деньги в банках, другие – под подушкой, но ухудшение жизни приведёт к необходимости сохранить всё это от высокой инфляции. Здесь всё просто, если у вас есть 30 000 долларов, которые вы планировали потратить на оплату ипотеки за новую квартиру, то и думать нечего, ведь пока действуют низкие кредитные ставки, подобное решение выглядит верным. Вот только у многих есть и квартира, и машина, но от этого желание спасти накопления не становится меньше.

Эксперты полагают, что экономическая нестабильность пойдёт на пользу Биткоину, что непременно приведёт к подорожанию всех криптовалют. Единственные опасения связаны с чрезмерным желанием западных политиков контролировать рынок криптовалют. Даже если обычные европейцы решат инвестировать в Биткоин, он может ощутимо просесть из-за исхода крупных держателей. В США хотят не только взять все транзакции под контроль, но и идентифицировать каждого пользователя. Причин для такого много, начиная от вывода криптовалют из тени, и желания увеличить налоговые отчисления, до попытки не допустить использование криптовалют российскими элитами для обхода американских санкций.

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На момент написания данного материала ничего интересного на рынке криптовалют не происходит. Всё это скрытые манёвры, каждый из которых имеет свои цели и задачи. Какие из них будут выбраны приоритетными, пока сложно сказать.