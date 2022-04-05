Многие эксперты пытаются оценить эффект глобальных политических событий на судьбу криптовалют. Конфликт на территории Украины уже привёл к масштабному экономическому кризису, но всё только начинается, поэтому нужно разобраться в том, что вообще происходит. И вот здесь и наступает самое сложное, ведь количество переменных растёт, а каждая из них влечёт массу неопределённостей. Например, к началу марта границу Украины пересекло более 3 миллионов беженцев. Далеко не все они регистрируются под этим статусом, поскольку многие едут к знакомым и родственникам. Но подавляющее большинство ляжет мёртвым грузом на плечи Евросоюза. Всё это сопровождается падением экономики, ростом цен на электричество и продукты питания, что сильно увеличивает финансовые трудности как самих беженцев, так и жителей ЕС.
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Первой реакцией на эти события было снижение курса Биткоина. С тех пор цифровое золото ощутимо укрепилось за счёт финансовых вливаний российских элит, а также Китов, стремящихся извлечь пользу из экономических проблем обычных европейцев. В результате только за март крупная рыба выкупила с бирж 100 000 монет в Биткоинах, что создало дефицит и привело нас к ростку курса. Не менее часто звучат заявления экспертов, ожидающих подорожания цифрового золота. Предполагается, что у многих жителей Европы есть накопления. Кто-то хранит свои деньги в банках, другие – под подушкой, но ухудшение жизни приведёт к необходимости сохранить всё это от высокой инфляции. Здесь всё просто, если у вас есть 30 000 долларов, которые вы планировали потратить на оплату ипотеки за новую квартиру, то и думать нечего, ведь пока действуют низкие кредитные ставки, подобное решение выглядит верным. Вот только у многих есть и квартира, и машина, но от этого желание спасти накопления не становится меньше.
Эксперты полагают, что экономическая нестабильность пойдёт на пользу Биткоину, что непременно приведёт к подорожанию всех криптовалют. Единственные опасения связаны с чрезмерным желанием западных политиков контролировать рынок криптовалют. Даже если обычные европейцы решат инвестировать в Биткоин, он может ощутимо просесть из-за исхода крупных держателей. В США хотят не только взять все транзакции под контроль, но и идентифицировать каждого пользователя. Причин для такого много, начиная от вывода криптовалют из тени, и желания увеличить налоговые отчисления, до попытки не допустить использование криптовалют российскими элитами для обхода американских санкций.
На момент написания данного материала ничего интересного на рынке криптовалют не происходит. Всё это скрытые манёвры, каждый из которых имеет свои цели и задачи. Какие из них будут выбраны приоритетными, пока сложно сказать.