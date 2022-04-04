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Кто и зачем сегодня покупает клонированных собачек и кошечек – рассказывают создатели овечки Долли
Если вы хотите получить уникального жеребца или собачку, то нужно заплатить всего 35 000 долларов компании ViaGen
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Очень часто в фантастических фильмах нам показывают те или иные технологии задолго до их появления в реальности. Например, телепортацию, путешествия во времени и клонирование. Что же, если первые две пока остаются недоступны человечеству, то клонировать живых существ мы научились. Вообще наука пошла даже дальше, ведь благодаря редактированию ДНК и вовсе можно получать «идеальных» людей. Злые языки утверждают, что западные элиты уже несколько лет штампуют себе детей с помощью технологии CRISPR/Cas9. Благодаря этому богатые и знаменитые получают отпрысков с различными врождёнными талантами и продвинутыми интеллектуальными характеристиками. Поскольку всё это не имеет доказательной базы, то говорить в западной прессе о таких вещах не принято. Там крайне важны этические вопросы, поэтому не исключено, что подобные операции проводятся в ОАЭ, Ките и других странах, обладающих высокотехнологичной медициной, но не обременённых западными проблемами с этикой.

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Как бы политики и активисты не тормозили прогресс, наука найдёт свой путь. Сегодня клонирование востребовано как никогда, но находится в весьма специфичной области. Как сообщается, услугами нескольких компаний пользуются заводчики племенных лошадей и обладатели уникальных генетических изменений собаководы. Эксперты рассказывают, что жеребец с редчайшими физическими характеристиками рождается один на миллион. Повысить шансы могут правильные родители, но даже у чемпионов рождается посредственное потомство. И вот здесь на помощь приходит клонирование.

Первопроходцем в этом деле стал Джон Сперлинг, компания которого первой клонировала заметную овечку Долли. После этого он в 1998 году клонировал собачку по имени Мисси, что потребовало немалых затрат в размере 3.7 миллиона долларов за одну такую операцию. Долгое время шла отработка технологического цикла и только в 2002 году появилась компания ViaGen. Сегодня её руководит Блейк Рассел, которого одним из первых пригласил сам Джон Сперлинг, а дела у бизнеса идут неплохо. Блейк Рассел признаётся, что поток клиентов не оскудевает, а благодаря работе учёных удаётся обмануть природу, ведь теперь можно вырастить любое количество уникальных жеребцов. Глава ViaGen отмечает, что к нему обращаются представители животноводческого сектора с просьбой улучшить гены рогатого скота. Всё это делается негласно, поэтому вполне возможно, что сегодня американцы едят совсем не тех коров, которые гуляли по пастбищам ещё 20 лет назад.

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Есть ещё одна группа людей, которая в последние годы всё чаще становятся клиентами ViaGen. По словам Блейка Рассела, его атакуют блогеры, желающие клонировать своего домашнего питомца. Стоит такое удовольствие всего 35 000 долларов, что сегодня доступно многим популярным персонам. Большинство не афиширует своих действий, не рассказывая подписчикам о том, что их любимая собачка – чей то клон, но некоторые смело выходят с подобными заявлениями на публику. Блейк Рассел полагает, что клонирование будет набирать обороты, но пока не готов сказать о том, когда это случится с человеком.

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#viagen #клонирование
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