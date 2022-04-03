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Экономическая нестабильность и санкции против РФ могут привести к резкому подорожанию Биткоина - РБК
При этом есть и другая точка зрения, ведь подорожание продуктов питания и вовсе может отбить интерес у европейцев к криптовалютам
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Нет никакого сомнения в том, что Биткоин – это обычный пузырь, поддерживаемый миллиардными вливаниями со стороны крупных инвесторов и обычных граждан. Это не значит, что в ближайшие годы пузырь лопнет, но шанс всегда остаётся. В данный момент это не главное, поскольку многие эксперты всё чаще дискутируют на тему того, сколько на самом деле должен стоить Биткоин, и до каких пределов он может опуститься в случае наступления криптозимы. Именно здесь нам на помощь приходят фундаментальные факторы, двигающие цифровое золото на протяжение последнего десятилетия. Прежде все нужно понимать смысл такого понятия, как хавинг. Он имеет решающее значение для майнеров, поскольку ровно в 2 раза снижает количество монет, получаемых в качестве награды за блок. Последний раз нечто подобное случилось в мае 2020 года. На тот момент цена Биткоина находилась у отметки в 10 000 долларов. На основании этого эксперты полагают, что ниже 20 000 долларов цифровое золото уже никогда не упадёт.

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Это приводит нас к понимаю того, что после наступления следующего халвинга базовая стоимость Биткоина будет равняться 40 000 долларов. Вот только стоит учитывать, что уже больше года курс первой криптовалюты не падал ниже 30 тысяч, ну а большую часть времени цифровое золото и вовсе превышает отметку в 40 000 долларов. В связи с этим высказывается предположение, что после ноября 2024 года, когда и ожидается следующий халвинг, средневзвешенный курс выйдет за пределы 100 000 долларов. Вполне возможно, что спекуляции трейдеров и Китов приведут к росту стоимости Биткоина и раньше, но подобные заявления не имеют под собой никаких оснований, поскольку это всего лишь предположения, тогда как фундаментальный фактор халвинга представляет собой практически 100% достоверность.

И вот здесь в дело вступает глобальный экономический кризис. Сегодня большинство крупных экономик сталкивается с финансовыми трудностями. Повсеместно дорожают энергоносители, рынок ожидает продовольственный кризис, а высокая инфляция толкает инвесторов в объятья криптовалют. Никто не сказал, что Биткоин более стабилен, чем доллар, но многие любители рискованных операций уверены, что в краткосрочной перспективе благодаря цифровому золоту можно заработать намного больше, чем традиционными способами. Точных прогнозов нет, но уже на следующей неделе ожидается попытка прорыва Биткоина выше 51 000 долларов.

Дальше всё будет зависеть от политической стабильности. Вообще сегодня стоит говорить о том, насколько политическая нестабильность окажет критическое влияние на экономику. Если европейские политики продолжат экспериментировать с санкциями, то могут получить самые неожиданные последствия. Что любопытно, эксперты не уверены, чем всё закончится. Например, резкий рост цен на продукты питания снизит интерес к криптовалютам до минимума, поскольку во время экономических кризисов стоит думать о собственном желудке, а не о Биткоине. Есть и другая точка зрения. Так, падение курса ведущих валют (доллар и евро) вместе с ростом инфляции не оставит гражданам европейских стран выбора. Они вынуждены будут искать тихую гавань, инвестируя в Биткоин.

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Как случится на самом деле, пока не знает никто. А какой сценарий вам кажется более вероятным?

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#криптовалюты #биткоин #санкции
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