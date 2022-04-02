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Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Роберт Кийосаки недоволен политикой Байдена и ФРС США, поскольку госдолг достиг 30 триллионов долларов
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Прежде чем приступать к изложению материала стоит держать в памяти некоторые вещи. Первое, что нужно знать: на конец февраля госдолг США превысил 30 триллионов долларов. Это невозвратные деньги, которые никогда не будут выплачены в полном объёме. Национальная политика страны основана на постоянном увеличении планки государственного долга. Таким образом, когда нужно выплачивать деньги по процентам, то правительство просто берёт ещё один кредит. Сегодня мы не будем критиковать экономику США, большая часть которой основана на спекулятивных активах, но не стоит также забывать о росте уровня инфляции. Причина лежит на поверхности и заключается в решении ФРС поддержать экономику за счёт вливания туда 10 триллионов долларов в 2020 году. Многие наши читатели пишут, что это было полное право правительства США, вот только это не совсем так. После второй мировой войны доллар стал ключевой валютой для создания резервных фондов, а любое падение курса национальной американской валюты негативным образом отражается на накоплениях миллиардов людей по всему миру.

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Учтите, что подобные действия ФРС критикуют тысячи экспертов как в других странах, так и в самих Штатах. Поскольку гораздо проще обвинить в своих проблемах кого-то другого, то сегодня в США принято рассказывать о том, что во всём происходящем виновата Россия и лично В. Путин. По словам Роберта Кийосаки, являющегося автором культовой книги «Богатый папа, бедный папа», сегодня президент США ведёт разрушительную политику, которая грозит крахом экономики и утерей доверия со стороны других стран. Инвестор и бизнесмен уверен на то, что грядут революционные изменения, которые перевернут весь мир привыкших жить в комфорте американцев. В связи с этим он советует вкладываться в действительно ценные активы. Поскольку госдолг уже не остановить, а доллар и вовсе может рухнуть, то стоит покупать Биткоины, золото, серебро и вообще всё, что имеет реальную ценность.

Одновременно с этим Роберт Кийосаки пишет, что в 2027 году нас и вовсе могут не интересовать золото и серебро. По его мнению, самые незначительные вещи вокруг нас играют ключевую роль. Так, если самая привычная банка с тунцом подорожает до критической отметки, то большая часть американцев будет не в состоянии её купить. Это несомненно спровоцирует волнения в обществе. В данном случае баночка с тунцом – это собирательный образ ключевых продуктов. Сегодня в США дорожает бензин, а многие ожидают рост цен на продукты питания.

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А вообще стоит относиться к высказываниям Роберта Кийосаки с некоторой долей сомнения. Например, осенью 2021 года он спрогнозировал обвал всех финансовых рынков в декабре. Якобы, действия ФРС и неразумная политика Байдена нанесут удар по американской экономике. Хотя, может быть, бизнесмен просто слегка ошибся со сроками, а всё это ещё впереди. Всё это и многое другое читайте на страничке Роберта Кийосаки в Твиттере.

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#биткоин #эфир
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